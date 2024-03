Fußball | 3. Liga Erstes "Nicht-Endspiel" für Dynamo-Coach Anfang, Aue & Halle auswärts gefordert Stand: 07.03.2024 14:51 Uhr

Der nächste Spieltag in der 3. Liga steht an. Dynamo Dresden versucht nach den Entwicklungen der Woche den Fokus wieder auf das Sportliche zu legen. Erzgebirge Aue erwartet eine knifflige Auswärtsaufgabe mit einer Unbekannten und der Hallescher FC muss zum Team der Stunde.

Dynamo nach turbulenter Woche auf der Suche nach Ruhe

Dynamo Dresden eröffnet aus mitteldeutscher Sicht den anstehenden Drittliga-Spieltag. Bereits am Freitag empfangen die Schwarz-Gelben den TSV 1860 München. Anpfiff ist um 19 Uhr, bei "Sport im Osten" können sie die Partie im Liveticker und im Audiostream verfolgen.

Anfang: "Auf das Wesentliche fokussieren"

Nach einer ereignisreichen Woche hatte Dynamo-Coach Markus Anfang am Mittwoch noch einmal demonstrativ von seinem Aufsichtsrat den Rücken gestärkt bekommen. Ein Ultimatum für ihn habe es nie gegeben, wurden anderslautende Medienberichte dementiert. Dass sich Meinungen im Fußball schnell ändern können, gehört aber ebenso zur Wahrheit.

"Es war eine sehr turbulente Woche, es ging sehr wenig um Fußball", startete Anfang seine Ausführungen bei der Pressekonferenz am Donnerstag (07.03.2024). Dennoch hätten er und sein Trainerteam versucht, sich "auf das Wesentliche zu fokussieren". Mit den Spielern seien Gespräche geführt worden, allerdings auch immer mit dem Blick nach vorne auf die kommenden Aufgaben. "Das ist das Wesentliche und Wichtigste für uns."

SGD-Coach ist guter Dinge

Und die nächste Aufgabe hat es mit den "Löwen" aus der bayrischen Landeshauptstadt in sich. Denn während Dynamo in den letzten sechs Spielen nur ein Sieg gelang und so der komfortable Vorsprung auf den dritten Platz verspielt wurde, ist der TSV den entgegengesetzten Weg gegangen. Im gleichen Zeitraum holten die Münchener 13 Punkte und konnten sich so ins gesicherte Tabellen-Mittelfeld hocharbeiten.

"1860 hat sich jetzt gefangen. Sie haben eine gute Qualität nach vorne", so Anfang, der vor den schnellen Flügelspielern warnte. Auch im Zentrum seien sie mit Julian Guttau, der weiß, wie man seine Mitspieler in Szene setzt, stark besetzt. "Ich bin aber guter Dinge."

Bei der Suche nach seiner Startformation hat Anfang einige Ausfälle zu kompensieren. Entsprechend gebe es trotz der zuletzt nicht immer guten Auftritte "nicht viele Optionen zum Rotieren". Vielleicht könne die Ausrichtung "etwas offensiver" gestaltet werden. Grundsätzlich wolle er sein System aber nicht komplett über den Haufen werfen, weil es zuvor auch funktioniert habe. "Kontinuität" und "Gelassenheit" sind stattdessen die Schlagwörter, die sein Team zurück in die Erfolgsspur führen sollen.

Erzgebirge Aue will in Saarbrücken nachlegen, um "dranzubleiben"

Erzgebirge Aue muss am Samstag beim Tabellennachbarn 1. FC Saarbrücken antreten. Wollen sich die "Veilchen" noch eine Resthoffnung auf einen Platz unter den besten Drei erhalten, brauchen sie im Ludwigspark am Samstag einen Sieg. "Sport im Osten" überträgt die Partie ab 14 Uhr im MDR FERNSEHEN und im Livestream. Zudem gibt es einen ausführlichen Liveticker.

Aue-Spiel als Generalprobe für Saarbrücken

"Das wird ein schweres Spiel, ohne Frage", erklärte Aue-Trainer Pavel Dotchev auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag. Nach dem unglücklich verlorenen Spiel gegen Münster wolle man aber direkt wieder ein Erfolgserlebnis einfahren um "dranzubleiben" und keine Zweifel aufkommen zu lassen. Auch wenn Saarbrücken mit dem DFB-Pokalspiel am kommenden Dienstag gegen Borussia Mönchengladbach eine große Aufgabe im Hinterkopf hat, glaubt Aues Übungsleiter nicht, dass die Saarländer es deswegen ruhiger angehen lassen.

Im Gegenteil: "Von der Erfahrung her weiß ich, dass es eher umgekehrt ist. Erst nach dem Pokalspiel kommt so ein kleines Loch. Die sind jetzt voll fokussiert." Das Ligaspiel gegen Aue könnten einige FCS-Spieler als Bühne sehen, um sich für das Pokalspiel zu empfehlen. Entsprechend motiviert werden sie auftreten, glaubt Dotchev. "Das ist ihre Generalprobe, die werden das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen." Auch in der Liga habe Saarbrücken noch Ziele und sei mit der aktuellen Situation sicherlich nicht zufrieden.

Die große Unbekannte: Der Rasen im Ludwigsparkstadion

Ein kaum einzuschätzender Faktor könnte der Rasen im Stadion sein. Der alte hatte in dieser Spielzeit für mehrere Spielabsagen und damit verbundene Schlagzeilen gesorgt. Nun wurde aber Mitte Februar neues Grün verlegt. Dotchev hatte sich von dem Geläuf vor wenigen Wochen selbst überzeugt und fällte zunächst ein vernichtendes Urteil: "Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ich habe das Spiel gegen Bielefeld gesehen, da war der Platz fast nicht bespielbar." Dies war vor zwei Wochen, nun hofft er, "dass sich der Platz ein bisschen eingelegt und beruhigt hat." Letztlich müsse man sein Spiel an die Verhältnisse anpassen.

Personell ist die Situation im Kader von Dotchev gleichgeblieben. Maximilian Thiel, Omar Sejaric, Linus Rosenlöcher und Niko Vukancic fehlen weiterhin. Sean Seitz ist nach seinen Wadenproblemen wieder im Training dabei.

Hat der HFC auch gegen Münster das Momentum auf seiner Seite?

Ebenfalls am Samstag ist der Hallescher FC auswärts gefragt. Ab 16:30 Uhr treten die Sachsen-Anhalter beim aktuell formstärksten Team der 3. Liga an: Preußen Münster. Auch diese Partie gibt es im Liveticker und im Audiostream.

HFC gegen das Team der Stunde

Zum dritten Mal in dieser Saison konnte der HFC mit zwei Siegen am Stück eine kleine Mini-Serie starten. Drei Dreier in Folge sind der Mannschaft von Sreto Ristic in dieser Spielzeit noch nie gelungen. Stattdessen hatte es danach immer eine Niederlage gesetzt. Gegen Preußen Münster wäre aber auch schon ein Punktgewinn ein Erfolg für Halle.

Die Westfalen haben das letzte Mal Mitte Dezember in Unterhaching verloren. Danach gab es in neun Spielen sechs Siege und drei Remis. Damit sind sie in dem Duell gegen Halle der klare Favorit. Im Hinspiel hatte der HFC gegen Münster eine klare 1:4-Heimniederlage einstecken müssen. Ristic bezeichnete die erste Halbzeit rückblickend als die schlechteste unter seiner Regie. Das war "ganz, ganz schlecht", aber inzwischen auch eine Weile her.

Ristic: "Weiterhin intensiv Fußball spielen"

Dass man die Topteams schlagen kann, habe man gegen Dresden bewiesen. "Jetzt fahren wir nach Münster und ich glaube, dass wir auch da eine realistische Chance haben", so Ristic. Dennoch werde es eine sehr schwere Aufgabe, das Top-Angriffsduo Matik Batmaz (14 Tore) und Joel Grodowski (13) zu stoppen.

Aus den letzten zwei Wochen und den Siegen gegen Lübeck und Dresden nimmt sein Team nicht nur Selbstvertrauen und ein besseres Gefühl mit, sondern auch Kraft für die anstehenden Aufgaben. Den klar ist, Halle schwebt noch immer in akuter Abstiegsgefahr. "Es darf ruhig weiter so gehen. Wir müssen aber weiterhin Kilometer machen und intensiv Fußball spielen."

___

rac