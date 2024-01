Wintersport / Youth Olympic Games Erfurter Eisschnellläufer Sonnekalb bejubelt zweite Goldmedaille Stand: 23.01.2024 08:19 Uhr

Finn Sonnekalb ist die große Hoffnung für die deutsche Eisschnelllauf-Zukunft. Am Dienstag feierte der Thürigner bereits seine zweite Goldmedaille bei den Olympischen Jugendwinterspielen. Auch insgesamt läuft es gut für das deutsche Team.

Der Erfurter Eisschnellläufer Finn Sonnekalb ist bei den Youth Olympic Games in Südkorea zu seiner zweiten Goldmedaille gerast. Der 16-Jährige war am Dienstag (23.01.2024) über 1.500 Metern der Schnellste. In 1:50,53 Minuten verwies Sonnekalb den Chinesen Pan Baoshuo (1:52,84 Minuten) und Sato Kabo aus Japan (1:53,16 Minuten) auf die Plätze. Bereits am Montag hatte der Thüringer in Gangwon über 500 Meter Gold gewonnen.

"Die heutige Disziplin lag mir noch besser als die 500 Meter. Daher habe ich schon ein bisschen damit gerechnet, auch im 1500-Meter-Lauf eine Medaille zu holen", sagte Sonnekalb: "Dass es am Ende zur zweiten Goldmedaille reicht, ist natürlich der Wahnsinn. Hier messen sich die weltbesten Athleten unseres Alters, deshalb ist jede Medaille besonders und ich genieße es."

Bereits sechsmal Gold für das deutsche Team

Für das deutsche Team gewann am Dienstag zudem Niklas Höller (Rosenheim) Gold im Skicross. Bereits am Montag bejubelten Maria Votz (Berchtesgaden) Gold im Skeleton-Wettbewerb sowie Romy Ertl in der Alpinen Kombination aus Super-G und Slalom. Skirennläuferin Ertl ist die Tochter der zweimaligen Olympiamedaillengewinnerin Martina Ertl.

Mit insgesamt sechs Goldmedaillen führt das deutsche Team gemeinsam mit Italien die Medaillenwertung der Olympischen Jugendwinterspielen an. Die Spiele dauern bis zum 1. Februar, in 15 Sportarten stehen 81 Entscheidungen an. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat 90 Sportlerinnen und Sportler im Alter von 15 bis 18 Jahren nach Asien entsendet, insgesamt sind 78 Nationen vertreten.

--------------

dh/sid