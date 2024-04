Handball | 2. Bundesliga Elbflorenz baut Erfolgsserie in Coburg aus Stand: 01.04.2024 18:49 Uhr

Die Handballer des HC Elbflorenz sind in der 2. Handball-Bundesliga momentan nicht zu stoppen. Beim Sieg in Coburg zeigten sie dabei ihr stärkstes Gesicht, ließen hinten nichts anbrennen und traten vorne abgezockt auf.

Der HC Elbflorenz 2006 hat am 26. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga einen 35:32 (18:14) Auswärtssieg beim Tabellennachbarn HSC 2000 Coburg feiern können.

Elbflorenz mit dominantem Auftritt

Von Beginn an diktierten die Dresdner das Spielgeschehen, erzwangen in der Abwehr immer wieder Fehler und bestraften diese umgehend mit schnellen Gegenstößen. Über weite Strecken war es ein Spiel, in dem die Gastgeber einem hohen Rückstand hinterherlaufen mussten während Dresden auf jede Situation eine passende Antwort hatte. So wurde es letztlich ein ungefährdeter und verdienter Start/Ziel-Sieg für die Sachsen, die ihre Serie ausbauen und nun bei fünf Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen sechs Partie stehen.

Bester Werfer der Partie war Dresdens Doruk Pehlivan mit acht Treffern. Mit dem Sieg zieht Elbflorenz in der Tabelle an den Coburgern vorbei und ist nun fünfter mit 31 Punkten.

sbo