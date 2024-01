Fußball | 2. Bundesliga Eine Defensivleistung, die Hoffnung macht – FCM-Keeper Reimann blickt zuversichtlich auf Rückrunde Stand: 24.01.2024 16:11 Uhr

Der Jahresauftakt des 1. FC Magdeburg ließ sich gut an. Vor allem die oftmals gescholtene Defensive um Keeper Dominik Reimann bot beim Heimsieg gegen Wiesbaden eine stabile Leistung, die Hoffnung für die kommenden Aufgaben macht.

Der 1. FC Magdeburg will am kommenden Sonntag (28. Januar, 13 Uhr, im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) bei der Eintracht aus Braunschweig den nächsten Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte gehen. Die gute Leistung beim zurückliegenden 1:0-Heimsieg zum Jahresauftakt über den SV Wehen Wiesbaden hat die Zuversicht auf eine Zweitliga-Rückrunde ohne langes Bangen um den Klassenerhalt genährt.

Rückkehrer Müller stabilisiert FCM-Dreierkette

Insbesondere die im ersten Halbjahr wiederholt zu vermeidbar folgenschweren Aussetzern neigende Defensive gestattete der Offensive der hessischen Gäste am letzten Wochenende nur wenige Momente der Hoffnung. "Wir waren über 90 Minuten bei uns – bis der Schiri abgepfiffen hat und haben unser Spiel durchgezogen", blickte Torhüter Dominik Reimann am Mittwoch (24. Januar) zufrieden zurück. Denn: "Wir haben vernünftig verteidigt, wir haben vernünftig nach vorne gespielt, hatten die Klarheit von hinten heraus und am Ende auch die Möglichkeit auf ein, zwei Tore mehr", ergänzte der 26-Jährige über sein drittes Zu-Null-Spiel in dieser Saison.

Freude nach Abpfiff: Keeper Dominik Reimann herzt FCM-Rückkehrer Tobias Müller.

Ein Faktor: Die auffällig stabilisierende Wirkung von Tobias Müller, der im ersten Spiel nach seiner Rückkehr aus Paderborn eine überzeugende Leistung in der FCM-Dreierkette bot. "Man hat gesehen, dass er uns eine gewisse Sicherheit gegeben hat", weiß auch Reimann. "Das war unser Ziel, dass wir konsequent und kompakt stehen, dem Gegner nicht viel zulassen. Das muss der Ansatz für die nächsten Spiele sein."

Reimann: "Wir bleiben unserer Linie treu"

Ein weiterer Faktor des Erfolges gegen Wiesbaden: Die Magdeburger vermieden gerade beim in der Regel von Reimann ausgelösten Aufbauspiel am und im eigenen Strafraum waghalsige und hanebüchene Aktionen, die anderen Kontrahenten in der Vergangenheit immer mal wieder Einladungen für Nackenschläge gab.

Keeper Reimann betonte einsichtig: "Wir wollen das Risiko in dieser Rückrunde nicht mehr so eingehen, dass wir individuelle Fehler zu stark provozieren. Man kann den Ball auch einfach mal schlagen." Nichtsdestotrotz kündigte Reimann an: "Wir bleiben auch gegen Braunschweig unserer Linie treu. Ich werde der Überzahlspieler bleiben." Aber man müsse dabei "eine gesunde Mischung" zwischen kurzen und langen Bällen finden. Und die wird in Niedersachsen vonnöten sein. Braunschweig holte jüngst durch den unerwarteten 2:1-Auswärtssieg Herbstmeister Holstein Kiel von der Tabellenspitze.

mhe