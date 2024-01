Fußball | 3. Liga Einbrecher durchwühlen Geschäftsräume des Halleschen FC Stand: 15.01.2024 14:33 Uhr

Was für ein Schock! Der Hallesche FC ist Opfer eines schweren Diebstahls geworden. Die Täter drangen in die Geschäftsstelle des Fußball-Drittligisten ein.

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in die Geschäftsstelle des Halleschen FC in der Merseburger Straße eingedrungen. Darüber informierte der Verein am Montag (15.01.2024).

In der Pressemitteilung heißt es: "Unbekannte Täter drangen in die Räumlichkeiten ein und hinterließen ein Bild der Verwüstung. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Schränke und Büros. Neben materiellen Schäden wurden auch Bargeld und mehrere Laptops entwendet."

Polizei sichert Spuren

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und unzählige Einbruchsspuren gesichert, um die Täter zu ermitteln. Der Schaden stehe noch nicht fest. "Jetzt gilt es, die Räume und Unterlagen wieder aufzuräumen und festzustellen, was konkret entwendet wurde", teilte der HFC mit. Zeugen, die etwas zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Halle oder direkt an die Geschäftsstelle zu wenden.

HFC startet gegen Ingolstadt

Für den HFC kommt es in diesen Tagen knüppeldick. Erst am Sonntag war im Rahmen der Mitgliederversammlung bekannt geworden, dass der Verein die letzte Saison mit einem Minus von knapp 560.000 Euro abgeschlossen hat. Trotz des großen Finanzlochs sei der Verein "wirtschaftlich leistungsfähig", hieß es in der Meldung. Ziel sei es nun, die laufende Spielzeit mit einer "schwarzen Null" abzuschließen, dazu sollen u.a. neue Mitglieder und Sponsoren gewonnen werden.

Höchste Priorität hat aber der Klassenerhalt. Der HFC überwinterte auf einen Abstiegsplatz, ist aber guter Dinge am Ende über dem Strich zu stehen. Dafür wäre ein Sieg am Samstag im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres gegen den Tabellenfünften FC Ingolstadt (14 Uhr im Audiostream und Live-Ticker) goldwert.

sst