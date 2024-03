Fußball | Regionalliga Eilenburg zaubert sich gegen Viktoria Berlin zum Sieg Stand: 01.03.2024 21:26 Uhr

Der FC Eilenburg hat das Flutlichtduell gegen Viktoria Berlin am Freitagabend gewonnen (2:1 / 1:0). Neben einem findigen Kopfball sorgte vor allem ein Traumtor für reichlich Jubel an der Mulde. In einer umkämpften Partie behielten die Eilenburger vor allem dank der eigenen Effizienz die Oberhand.

Der zuletzt gelbgesperrte Cheftrainer Sascha Prüfer kehrte auf die Trainerbank zurück und brachte zwei Veränderungen mit. Lennert Möbius begann für Noah Baumann in der Offensive. Zudem musste Alexander Vogel für Patrick Aguilar vorerst auf der Bank Platz nehmen.

Zauberfuß Rühlemann

In der Anfangsphase sahen die rund 200 Zuschauenden im Ilburg-Stadion eine Partie auf Augenhöhe. Beide Mannschaften begaben sich zwar häufiger in die Gefahrenzone der Gegner, tatsächliche Torchancen waren jedoch Mangelware. In der 25. Minute brachte Arne Rühlemann den FCE per Eckstoß in Front. Mit viel Feingefühl zirkelte der Verteidiger das Spielgerät nach einer Ecke direkt ins Tor – 1:0. Die Berliner drückten fortan ordentlich auf die Tube, scheiterten jedoch an der eignen Chancenverwertung. Sowohl Meteham Yildrim (31.) als auch Falcao (44.) ließen vielversprechende Gelegenheiten ungenutzt, so blieb beim 1:0 zur Pause.

Bibaku mit Köpfchen

Zurück aus den Kabinen, riss Viktoria das Spiel an sich. Mit viel Tempo und zahlreichen Angriffen drängten die Gäste weiter auf den Ausgleich. Nachdem Eilenburg minutenlang keinen Fuß in die Tür bekam, war es jedoch Christopher Bibaku, der das Netz ein zweites Mal zappeln ließ. Eine punktgenaue Flanke von Moritz Kretzer fand den erfolgreichsten Eilenburger Torjäger, der per Kopf den rausgerückten Viktoria-Keeper Florian Horenburg überwand (55.). Trotz der Führung gelang es der Heimmannschaft nicht das Spielgeschehen in ruhigere Gewässer zu lenken.

Anschlusstreffer durch Scacun

Denn engagierte Hauptstädter bemühten sich weiter. Die Mannschaft von Semir Keskin rückte dank einer Einzelaktion vom eingewechselten Oleg Scacun und dem 2:1-Anschlusstreffer noch einmal ran (79.). Das Bollwerk der Prüfer-Elf hielt dem Druck jedoch bis zum Schluss Stand. Der FCE hält mit dem fünften Saisonsieg den Anschluss an die Tabellenplätze 15 und 16.

