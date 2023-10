Wintersport | Skilanglauf Ehemaliger Skilanglauf-Weltmeister Gerhard Grimmer gestorben Stand: 10.10.2023 19:24 Uhr

Er war der erste deutsche Skilanglauf-Weltmeister und galt lange als bester mitteleuropäischer Langläufer. Am Montag ist Gerhard Grimmer im Alter von 80 Jahren gestorben.

Der einstige Skilanglauf-Weltmeister Gerhard Grimmer ist tot. Wie am Dienstag (10. Oktober) bekannt wurde, verstarb der Thüringer aus Floh-Seligenthal am Montag im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit.

Doppelgold 1974 in Falun

Der aus dem Sudetenland stammende Grimmer war der erste deutsche Skilanglauf-Weltmeister. 1974 triumphierte er bei der nordischen Ski-WM im schwedischen Falun über die Distanz von 50 Kilometer im Einzel sowie über 4x10 Kilometer mit der Staffel. Vier Jahre zuvor hatte er bereits WM-Silber in Štrbské Pleso (damalige Tschechoslowakei) gewonnen.

Gerhard Grimmer (2.v.l.) feierte im Einzel und mit der DDR-Auswahl zahlreiche Erfolge.

Zudem nahm der 17-fache DDR-Meister im Einzel an drei Olympischen Winterspielen teil – 1968 in Grenoble, 1972 in Sapporo und 1976 in Innsbruck. Verletzungsbedingt hatte er dort aber keine Erfolge erzielen können. 1970 und 1971 gewann er den 50-Kilometer-Lauf am Holmenkollen in Oslo. Grimmer blieb bis 2003 der einzige deutsche Einzelweltmeister im Skilanglauf und galt lange als bester mitteleuropäischer Langläufer.

Grimmer später Funktionär in Thüringen

Nach der Wende war Grimmer an der Gründung des Thüringer Skiverbandes beteiligt und erster Präsident der Organisation. Stasi-Unterlagen zufolge soll Grimmer vom staatlich verordneten Doping gewusst haben. 1995 legte er seine Verbandsämter nieder – wegen des Vorwurfes zu großer Staatsnähe in DDR-Zeiten.

red