Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden zwischen Wolkenbruch und Härtetest Stand: 09.01.2024 12:05 Uhr

Belek zeigt sich von seiner regnerischen Seite. Dennoch ist die Stimmung bei Paul Will und seinen Dynamo-Teamkollegen bestens. Am Mittwoch haben die Sachsen in einem Test noch ein echtes Zweitliga-Kaliber vor der Brust.

Der Himmel über Belek hat am Dienstag (09.01.2023) seine Schleusen geöffnet. Drittligist SG Dynamo Dresden musste so am siebten Tag des Trainingslagers notgedrungen die Vormittagseinheit in den Kraftraum verlegen. "Heute haben wir leider unter dem Wetter gelitten. Wir haben dennoch einen guten Plan, wie wir damit umgehen, nutzen den Kraftraum", erklärte Paul Will im Interview mit "Sport im Osten". Angesichts es am Mittwoch steigenden finalen Testspiels gegen den 1. FC Kaiserslautern (Anstoß 14 Uhr) hofft der 24-Jährige, dass es noch einmal auf den Platz gehen kann.

Vormittagseinheit im Kraftraum statt auf dem Platz

Mittwoch Härtetest gegen Kaiserslautern

Die Zwischenbilanz des Trainingslagers fällt sehr gut aus. Vor allem der starke Test gegen den 1. FC Magdeburg (2:2 nach 120 Minuten) habe laut Will gezeigt, "dass wir absolut mithalten können". Man spüre, die Mannschaft "ist eine verschworene Einheit". Das Spiel gegen den FCK werde aber noch einmal ein echter Gradmesser. "Das ist eine andere Wucht, die kommen über Kampf, Athletik, hohes Pressing. Wenn du da bestehst, musst du dich in Liga drei vor keinem verstecken", so Will, der anfügt: "Das müssen wir sowieso nicht."

Kräftige Schauer in Belek

Holt Dynamo Knipser Arslan zurück?

Bleibt die Frage nach Oliver Batista Meier. Der zuletzt nach Verl ausgeliehene und in der Winterpause zurückgeholte Offensivmann trainiert seit Montag mit der Mannschaft mit, soll aber bei Zweitligisten im Gespräch sein. Ein Verkauf könnte Dynamo eine ordentliche sechsstellige Summe in die Kassen spülen. Geld, welches dann für eine eventuelle Rückkehr von Ahmet Arslan vom 1. FC Magdeburg lockergemacht werden könnte. Der 29-Jährige ist beim FCM nach seinem Wechsel im letzten Sommer bisher nicht so recht warmgeworden, bekam nur neun Einsätze bisher. Bei Dynamo hatte Arslan letzte Saison 25 Tore erzielt.

Letzte Saison bei Dynamo Dresden war Arslan der Toptorschütze der 3. Liga.

rei