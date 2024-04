Fußball | Sachsenpokal Dynamo Dresden zwingt Zwickau spät in die Knie und folgt Aue ins Finale Stand: 24.04.2024 22:31 Uhr

Der Auftakt für die prominenten Interimstrainer Heiko Scholz und Ulf Kirsten ist geglückt. Dynamo Dresden zwingt den wehrhaften FSV Zwickau in die Knie und folgt Erzgebirge Aue ins Finale des Sachsenpokals.

Die SG Dynamo Dresden ist ihrer Favoritenrolle im Halbfinale des Sachsenpokals gerecht geworden und hat Regionalligist FSV Zwickau knapp mit 2:1 (1:0) bezwungen. Bei der Premiere des Interimstrainertrios Heiko Scholz, Willi Weiße und Ulf Kirsten war dafür jedoch ein hartes Stück Arbeit vonnöten. Vor 7.234 Zuschauern in der GGZ-Arena sorgte Robin Meißner erst in der 89. Minute für die Erlösung. Der Angreifer hatte die Schwarz-Gelben bereits früh in Führung gebracht, ehe der FSV dank Knipser-Routinier Marc-Philipp Zimmermann zwischenzeitlich ausgleichen konnte.

Leneis verhindert höhere Dynamo-Führung

Zimmermann, der vor der Partie noch seinen Polizeidienst schieben musste, saß zunächst noch auf der Bank. Für ihn begann Veron Dobruna als Mittelstürmer. Dresden lief mit vier Neuen im Vergleich zur deprimierenden Heimniederlage gegen Viktoria Köln auf. Unter anderen durfte Meißner anstelle von Kapitän Stefan Kutschke ran. Zudem stand Pokalkeeper Daniel Mesenhöler auch in Zwickau im Tor. Der 28-Jährige sollte im ersten Durchgang nicht viel zu tun bekommen. Den von Beginn an präsenten Dresdnern, die anders als unter Markus Anfang im 4-4-2 statt im 4-3-3 aufliefen, war der Wille zur Wiedergutmachung anzumerken.



Angetrieben von Niklas Hauptmann schnürte die SGD die Gastgeber ein und kam beinah folgerichtig zum eiligen 1:0. Meißner verlängerte aus Nahdistant Jakob Lemmers flache Eingabe ins Netz (16.). Weil Zwickau-Schlussmann Benjamin Leneis einen Sahnetag erwischte, sollte das zunächst der einzige Treffer bleiben. Mit zwei starken Paraden binen eines Wimpernschlags rettete Leneis gegen Meißner und Lemmer (25.). Zudem hatte der FSV Glück, dass Schiri Lars Albert das Handspiel im eigenen Strafraum von FSV-Verteidiger Kilian Senkbeil nach Jonathan Meiers Schuss übersah (30.)

Meißner antwortet Zimmermann

Mit Rico Schmitts Einwechslung des erwähnten Zimmermann zum Wiederanpiff ging ein Ruck durch die bis dato harmlosen und viel zu respektvoll auftretenden Hausherren. Dynamo wiederum kam mehr und mehr die Konsequenz und Selbstverständlichkeit der ersten Halbzeit abhanden. Genau das bestrafte Zimmermann mit einem wunderbaren Bogenlampen-Kopfball nach Mike Könneckes Flanke über den machtlosen Mesenhöler hinweg ins Netz (66.).



Alles war wieder offen – und Dresden reagierte. Lemmer fehlten Zentimeter, um Meiers Querpass über die Linie zu drücken (70.). Dann köpfte der mittlerweile eingewechselte Kutschke erst knapp vorbei und scheiterte in der Folge allein auf weiter Flur am wiederum glänzend reagierenden Leneis (73./80.). Auch Panagiotis Vlachodimos sollte noch am FSV-Rückhalt verzweifeln (87.), ehe dieser doch noch zumindest etwas zur tragischen Figur werden sollte: Unmittelbar vor Ablauf der regulären Spielzeit ließ Leneis den Versuch von Dennis Borkowski nach vorn klatschen, was Meißner zum spielentscheidenden Abstauber nutzte.

Finale gegen Aue im Rudolf-Harbig-Stadion

Im Finale empfängt die SGD nun den Drittliga-Konkurrenten Erzgebirge Aue. Sofern keiner der beiden Kontrahenten am Saisonende in der Aufstiegsrelegation antreten muss, findet das Endspiel am 25. Mai im Rahmen des "Finaltags der Amateure" statt.

