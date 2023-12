Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden gewinnt Sechs-Tore-Spiel in Duisburg und stellt Rekord auf Stand: 17.12.2023 15:34 Uhr

Dynamo Dresden hat den Abstand zu Drittliga-Spitzenreiter Regensburg mit einem Sieg in Duisburg verkürzt. Das 4:2 von Duisburg klingt deutlich - war aber phasenweise ganz schön schwer erkämpft.

Dynamo Dresden hat den zweiten Platz in der Drittliga-Tabelle am Sonntag (17.12.2023) mit einem 4:2-(1:1)-Sieg in Duisburg gefestigt. Weil Spitzenreiter Regensburg am Samstag Punkte liegen ließ (2:2 in Saarbrücken), konnte Dresden den Abstand auf den Jahn auf zwei Punkte verkürzen. Mit dem 13. Saisonsieg bleibt das Team von Coach Markus Anfang sieben Punkte vor der drittplatzierten Konkurrenz. Am letzten Spiel der Hinrunde stellte Dresden zudem einen Drittliga-Rekord auf: Saisonübergreifend sammelten die Sachsen 86 Punkte - so viel wie kein Drittligist zuvor. Die bishereige Rekordmarke von 85 Punkten stellte der spätere Zweitliga-Aufsteiger FC Heidenheim 2013 auf.

Kutschke-Tor und Vorarbeit zur Vorentscheidung

Die Treffer in der torreichen Partie erzielten: Paul Will (5.), Stefan Kutschke (54.), Tom Zimmerschied (56.) und der eingewechselte Robin Meißner (83.) für Dynamo. Kutschke traf dabei mit einem Sonntagsschuss und bereitete die 3:1-Vorentscheidung vor. Für Duisburg trafen Kolja Pusch (45.+2) und Robin Müller (87.).

Kutschke jubelt nach seinem Tor zum 2:1.

Traumstart für Dresden

Dynamo erwischte einen Traumstart: In den Duisburger Anfangsdruck köpfte Will zur Führung ein. Der 4-Jährige profitierte dabei von einer Unsicherheit von Duisburg-Keeper Vincent Müller, der den Ball nach einer Ecke nicht weit genug wegfaustete (5.). Mit der Führung spielte Dresden nun sicher auf, bestimmte die Partie und hätte erhöhen können (Luca Herrmann/14.). Mit zunehmender Spielzeit verschleppten die Dresdner mehr und mehr das Tempo. Duisburg kam nun besser ins Spiel. Eine erste MSV-Chance ließ Marvin Bakalorz noch ungenutzt, aus spitzem Winkel schoss er daneben (28.).

Will jubelt nach der zeitigen Führung.

Noch vor der Pause kamen die abstiegsbedrohten Meidericher aber noch zum Ausgleich: Pusch scheiterte erst noch mit einem Drehschuss an Dynamo-Keeper Stefan Drljaca (42.). In der Nachspielzeit war der Dresdner Keeper aber machtlos: Mit einem Volley-Sonntagsschuss von der Strafraumgrenze traf Pusch neben den Pfosten zum 1:1 (45.+3.).

Pusch bejubelt das zwischenzeitliche 1:1

Kutschke-Traumtor

Nach dem Wechsel drückte der MSV weiter, mit Mühe konnte die Dynamo-Drefensive die wütenden Angriffe abwehren. Mitten in die Duisburger Offensivphase entschied Kutschke die Partie für die Gäste aus Sachsen: Mit einem Traumtor aus 18 Metern in den rechten Winkel (53.) brachte er Dynamo wieder in Führung, das 3:1 von Zimmerschied bereitete Kutschke vor. Sein Zuspiel in den Fünf-Meter-Raum musste Offensivkollege Zimmerschied nur einschieben (55.).

Keine Ruhe und Sicherheit

Mit dem 3:1 war die Partie vorentschieden, in der Schlussphase erhöhte der eingewechselte Meißner nach Zimmerschied-Zuspiel noch zum 4:1 (82.). Ruhe und Dominanz brachten die Tore dem Dynamo-Spiel aber nicht. Duisburg blieb über die gesamte Spielzeit gefährlich. Kurz vor dem Abpfiff konnte Müller noch einmal verkürzen (87.). Den fünften Auswärtssieg ließ sich Dynamo aber nicht mehr nehmen.

Dirk Hofmeister