Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden fällt nach Schlappe in Münster aus den Top 3 Stand: 30.03.2024 16:04 Uhr

Partie dominiert und trotzdem verloren: Dynamo Dresden kassiert im Topspiel beim SC Preußen Münster die mittlerweile elfte Saisonniederlage. Die Schwarz-Gelben fallen dadurch erstmals seit dem 3. Spieltag aus den Top 3.

Die SG Dynamo Dresden hat den nächsten Rückschlag im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kassiert. Das Team von Cheftrainer Markus Anfang verlor am Ostersamstag das direkte Duell beim bisherigen Verfolger SC Preußen Münster mit 0:1 (0:0). Trotz Spieldominanz und wenigen brenzligen Situationen vor dem eigenen Kasten blieb vor 12.000 Zuschauern im Stadion an der Hammer Straße am Ende kein Punkt übrig, weil Malik Batmaz nach der Pause einen unhaltbaren Kopfball ins lange Eck setzte (52.). Die Schwarz-Gelben liegen nunmehr nur noch auf Rang vier, während sich Münster mit dem siebten Sieg in Serie vorbeischob.

Mehr in Kürze