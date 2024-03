Volleyball | Bundesliga Dresdner SC behauptet Rang drei - Suhl schlägt Schwerin Stand: 16.03.2024 21:15 Uhr

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC beenden die Zwischenrunde gegen den SC Potsdam nach Startschwierigkeiten mit einem klaren Sieg. Der VfB Suhl ärgerte den SSC Schwerin, am Ende jubelten hier beide Teams.

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben im vierten und letzten Spiel der Bundesliga-Zwischenrunde den dritten Sieg gefeiert. Gegen den SC Potsdam setzten sich die DSC-Frauen nach Startschwierigkeiten klar 3:1 (21:25, 25:18, 25:13, 25:20) durch.

Dresdner Sturmlauf nach schwierigem Start

Das Team von Trainer Alexander Waibl hatte im Ostderby in der ausverkauften Arena zunächst den ersten Abschnitt an mutig aufspielende Potsdamerinnen abgeben müssen (21:25). Danach fanden die Dresdnerinnen allerdings zunehmend besser ins Spiel und behielten in Satz zwei (25:18) und vor allem in Satz drei (25:13) auf dominante Art und Weise die Oberhand. Im letzten Abschnitt wurde es dann nochmal etwas kniffliger für das Waibl-Team, da Potsdam das Ruder noch herumreißen wollte. Letztlich ließen die DSC-Frauen aber nichts mehr anbrennen, entschieden Satz vier mit 25:20 für sich und durften einen relativ klaren 3:1-Erfolg bejubeln.

Abschluss einer erfolgreichen Zwischenrunde

Nach der Auftaktniederlage gegen Potsdam gestalteten die DSC-Frauen also auch das vierte und damit letzte Spiel der Zwischenrunde siegreich. Als drittplatziertes Team hinter Schwerin und Stuttgart können die Dresdnerinnen nun mit Rückenwind in die bevorstehenden Playoffs gehen. Los geht's dort am kommenden Wochenende.

Suhl ärgert Schwerin und feiert Achtungserfolg

Die Volleyball-Damen des VfB Suhl haben zum Abschluss der Zwischenrunde für eine dicke Überraschung gesorgt. Am Samstagabend gewannen die Thüringerinnen gegen den SSC Schwerin nach großem Kampf mit 3:2 (23:25, 25:19, 28:26, 19:25, 15:13).

Am Ende reichten die Kräfte beim VfB Suhl nicht ganz. (Archivbild)

Suhl bekommt noch die zweite Luft

Für den VfB Suhl ging es sportlich um nichts mehr, Schwerin brauchte noch einen Punkt, um auf Platz eins in die Playoffs zu gehen. Es entwickelte sich ein packendes, hart umkämpftes Spiel. Suhl hielt drei Sätze stark gegen, führte da mit 2:1. Doch dann ging den Gastgeberinnen langsam die Puste aus, Schwerin schaffte mit einem 25:19 den Ausgleich. Danach jubelten die Gäste bereits, denn der so wichtige Punkt war unter Dach und Fach. Im Tiebreak lief Suhl zunächst einem Rückstand hinterher, dann aber bekam der VfB die zweite Luft und ging nach einem ein 3:0-Lauf mit 9:8 in Führung. Es wurde hochdramatisch. Und mit dem ersten Matchball sicherte sich Suhl beim 15:13 das Spiel.

Im Viertelfinale bekommt es Suhl in einer "Best of three"-Serie mit dem SC Potsdam zu tun. Das erste Viertelfinalspiel steigt am kommenden Sonntag (24. März) um 17 Uhr in Potsdam.

pti/rei