Eishockey | DEL 2 Dresdner Eislöwen holen Meistertrainer und Torwartlegende

Der ambitionierte Eishockey-Zweitligist Dresdner Eislöwen steckt aktuell mitten im Abstiegskampf. Jetzt soll mit einem erfahrenen Trainer aus Schweden und einem Ex-Nationaltorhüter die sportliche Wende geschafft werden.

Niklas Sundblad soll den strauchelnden Eishockey-Zweitligisten Dresdner Eislöwen wieder in ruhige Fahrwasser bringen. Nach Informationen von "Sport im Osten" wird der 50-jährige Schwede am Donnerstag als neuer Cheftrainer bei den Sachsen vorgestellt. Zudem kommt mit Danny aus den Birken ein erstligaerfahrener Keeper. Der 38-Jährige trainierte bereits am Mittwoch mit der Mannschaft.

Sundblad wurde Meister mit Ingolstadt

Der Schwede Sundblad ist im deutschen Eishockey kein Unbekannter. Als Spieler stand er für die Kölner Haie, die Düsseldorfer EG und die Füchse Duisburg auf dem Eis. Als Coach führte er u.a. den ERC Ingolstadt 2014 zur Deutschen Meisterschaft. Seine letzte Trainerstation in Bozen endete allerdings bereits nach drei Punktspielen. Als Begründung für die schnelle Trennung hatte der Verein aus Österreich angegeben, dass das System nicht zum Team passe.

Olympia-Held für das Tor - aus den Birken kommt

Auch die zweite neue Personalie bei den Eislöwen dürfte für Aufsehen sorgen. Danny aus den Birken soll dafür sorgen, dass die Dresdner weniger Tore kassieren. Der 38-Jährige ist eine deutsche Torhüterlegende, stand zuletzt acht Jahre bei Red Bull München zwischen den Pfosten. Insgesamt bringt er 20 Jahre DEL-Erfahrung mit, seit September war er Torwarttrainer in Bad Nauheim. 47 Mal trug er zudem das Trikot der deutschen Nationalmannschaft, wurde beim Gewinn der Olympia-Silbermedaille 2018 als bester Keeper des Turniers ausgezeichnet.

Dresden aktuell Vorletzter

Hintergrund: Eigentlich haben die Dresdner Eislöwen das mittelfristige Ziel DEL ausgegeben. Doch in dieser Saison läuft beim sächsischen Zweitligisten so ziemlich alles schief, was schieflaufen kann. Die Verpflichtung von Cheftrainer Corey Neilson im Sommer erwies sich als Fehlgriff. Nach gutem Saisonstart kassierten die Eislöwen Niederlage um Niederlage, leisteten sich dabei haarsträubende Abwehrfehler und rutschten so in der Tabelle immer tiefer in den Keller. Auch nach der Trennung von Neilson wurde es nicht besser. Petteri Kilpivaara, zuvor Co-Trainer und schon mehrfach Interimscoach, schaffte die Trendwende nicht. Nach dem Auftaktsieg ins neue Jahr in Selb gab es zuletzt wieder zwei Niederlagen in Folge. Nach 35 Spieltagen steht Dresden mit 42 Punkten auf dem vorletzten Platz. Am Freitag steigt das Sachsenduell gegen die Lausitzer Füchse, nun mit dem neuen Cheftrainer Sundblad.

Das Experiment mit Cheftrainer Corey Neilson ging schief.

