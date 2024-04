Fußball | 3. Liga Diese Aufgaben warten auf den neuen HFC-Trainer Reisinger Stand: 02.04.2024 12:46 Uhr

Welche Baustellen muss der neue HFC-Trainer Stefan Reisinger schließen, damit Halle noch den Klassenerhalt schafft? Wir haben uns Abwehr, Offensive, die Zeitpunkte der Gegentore und das Restprogramm des HFC angeschaut.

Drei Spiele in Folge ohne Sieg und das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz haben bei Drittligist Hallescher FC zu einem Trainerwechsel geführt. Auf Sreto Ristic folgte am Ostermontag (01.04.2024) Stefan Reisinger. Welche Aufgaben warten auf den neuen Coach und wie sieht das HFC-Rest-Programm aus?

Die Abwehr

Die offensichtlichste Baustelle liegt beim HFC in der Defensive: Mit 60 Gegentoren in 31 Spielen ist Halle die Schießbude der Liga. Fast zweimal pro Spiel mussten die drei eingesetzten Keeper Philipp Schulze, Sven Müller und Moritz Schulze in dieser Saison hinter sich greifen.



Überraschend: In der vergangenen Saison gelang Coach Ristic nach seiner Verpflichtung eine Stabilisierung der Defensive. Damals setzte Ristic auf den Vierer-Verbund Lucas Halangk, Jonas Nietfeld, Niklas Landgraf und Nico Hug, und auf außen hin und wieder Niklas Kreuzer. Auch in die neue Saison ging Ristic mit dieser Abwehr – wechselte zuletzt aber immer häufiger nicht nur die Spieler, sondern auch das System.

Ausfälle

Zur Wahrheit gehört aber auch: Ristic konnte aus Verletzungsgründen keine stabile und eingespielte Abwehrformation bilden. Zu Beginn des Jahres 2024 stand teilweise nur einer von fünf nominellen Innenverteidigern zur Verfügung. Allein aus dem Abwehrverbund fehlten oder fehlen Niklas Landgraf, Sebastian Zieleniecki, Nico Hug, Niklas Kreuzer, Marvin Ajani und Brian Behrendt mit teilweise langfristigen Verletzungen bzw. Krankheiten.

Die Offensive

Der HFC hat die beste Offensive – im Vergleich der letzten sieben Teams der Liga. Aber: Top-Torjäger Dominic Baumann, mit 15. Saisontoren viertbester "Knipser" der Liga, traf in den vergangenen drei Spielen nur einmal. Bei den "Zu-Null"-Niederlagen gegen Regensburg und Münster war Baumann abgemeldet. Hinzu kommt, dass der Top-Vorlagengeber (7 Assists) und zweitbestes HFC-Torschütze (8 Tore) Tunay Deniz in den drei Partien ohne Torbeteiligung blieb. Und auch der verletzungsbedingte Ausfall von Außenbahnspieler Tarsis Bonga dürfte nicht unbedingt offensivkraftverstärkend sein.

Der HFC ist in den kommenden Wochen nicht zuletzt auf die Hilfe von Torjäger Dominic Baumann angewiesen.

Wann verliert der HFC seine Spiele?

Kurz vor der Halbzeit und in den 15 Minuten zwischen der 60. und 75. Spielminute kassiert der HFC die meisten Gegentore – jeweils elf Treffer fallen in diesen Spielphasen. Während der HFC nach erzielten Toren zwischen der 16. und 30. Minute zu den Top-Teams der Liga zählt, geben die Saalestädter die Spiele zum Ende der ersten Halbzeit und Mitte der zweiten aus der Hand. Im Liga-Vergleich der erzielten und gefangenen Tore steht der HFC hier tief in der Abstiegszone.

Das Restprogramm – vier HFC-Heimspiele

Mit dem Tabellenzweiten SSV Ulm (7. April, 19:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gastiert gleich am kommenden Wochenende einer der Aufstiegskandidaten in Halle. In der restlichen Saison spielt der HFC noch zweimal zuhause gegen Top-10-Teams. Beim Abstiegs-Mitkonkurrenten Bielefeld kommt es am vorletzten Spieltag zum möglichweise vorentscheidenden Duell.



Vor dem HFC stehen Mannheim und Bielefeld – eins der beiden Teams muss Halle noch hinter sich lassen. Mannheim muss in der restlichen Saison noch gegen vier Top-10-Teams ran. Der Waldhof und auch Bielefeld haben nur noch drei Heimspiele. Ein möglicher Vorteil für den HFC, der noch viermal zuhause ran darf und dabei auch das letzte Saisonspiel vor heimischem Publikum bestreitet.

Der frühere HFC-Torjäger Terrence Boyd (re.) steht mit seinem derzeitigen Arbeitgeber Waldhof Mannheim aktuell zwei Punkte vor Halle.

Wer wann noch gegen wen?

32. Spieltag

Halle vs. Ulm (2.), Mannheim vs. Unterhaching (7.), Ingolstadt (10.) vs. Bielefeld

33. Spieltag

Vikt. Köln (13.) vs. Halle, Duisburg (18.) - Mannheim, Bielefeld vs. Essen (6.)

34. Spieltag

Halle vs. Verl (12.), Mannheim vs. Essen (6.), Sandhausen (5.) vs. Bielefeld

35. Spieltag

Saarbrücken (11.) vs. Halle, Verl (12.) vs. Mannheim, Bielefeld vs. Lübeck (19.)

36. Spieltag

Halle vs. Unterhaching (7.), Ingolstadt (10.) vs. Mannheim, Aue (8.) vs. Bielefeld

37. Spieltag

Bielefeld vs. Halle, Sandhausen (5.) vs. Mannheim

38. Spieltag

Halle vs. Dortmund II (9.), Aue (8.) vs. Mannheim, 1860 München (14.) vs. Bielefeld

Dirk Hofmeister