Fußball | Regionalliga Dezimierter ZFC erkämpft Punkt gegen Babelsberg

Dezimierter ZFC erkämpft Punkt gegen Babelsberg Stand: 27.03.2024 20:49 Uhr

Mit viel Leidenschaft und Geschick hat der ZFC Meuselwitz im Nachholer des 18. Spieltages einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Dabei mussten die Meuselwitzer beim 0:0 vor heimischer Kulisse gegen den favorisierten SV Babelsberg 03 fast 25 Minuten in Unterzahl auskommen.

Sedlak rettet - Shoshi verpasst

Die Gäste begannen mit viel Schwung und setzten die Zipsendorfer mit schnellen Kombinationen unter Druck. In der 10. Minute kamen die Nulldreier zur ersten hochkarätigen Möglichkeit durch Matthias Steinborn, der aus Nahdistanz am glänzend reagierenden ZFC-Keeper Lukas Sedlak scheiterte. Meuselwitz fand mit zunehmender Spieldauer aber besser in die Partie und hatte die beste Chance durch Arlind Shoshi, der nach einer Eingabe von Ben Keßler freistehend aus sechs Metern in SVB-Keeper Luis Klatte seinen Meister fand (34.).

ZFC-Stürmer Arlind Shoshi kann seine Führungschance in der 34. Minute nicht nutzen

Meuslwitz wird mutiger - Gelb-Rot für Luca Bürger

In der Pause brachte ZFC-Chefcoach Georg-Martin Leopold Andy Trübenbach für den unglücklich agierenden Shoshi. Durch die Hereinnahme des Routiniers nahm das Meuselwitzer Spiel nun richtig Fahrt auf. In einer Drangphase der Gastgeber gab es nun einige gute Chancen. So wurde ein Kopfball von Florian Hansch gerade noch von den Babelsbergern von der Linie gekratzt (52.), ehe Trübenbach kurz darauf einen Schuss aus 17 Meter knapp rechts vorbeischlenzte (55.). Nach 65 Minuten fing sich Babelsberg wieder, doch der ZFC hielt dagegen und suchte selbst immer wieder den Weg nach vorn. In der 71. Minute dann der Schock für die Zipsendorfer: Nach einem Zweikampf vom bereits mit Gelb verwarnten Luca Bürger mit Samir Werbelow entschied der Referee auf Handspiel, was die Gelb-Rote Karte zur Folge hatte. Trotz Unterzahl hielt der ZFC ind er Folge mit vereinten Kräften und Leidenschaft dagegen und überstand somit auch die verbleibenden Minuten ohne Gegentor.

