Nordische Kombination Deutscher Sprungtraum beim Sommer Grand Prix in Oberwiesenthal Stand: 25.08.2023 22:35 Uhr

Die deutschen Kombinierer haben in der Qualifikation in Oberwiesenthal den Ton angegeben und einen Dreifachsieg gefeiert. Auch die DSV-Frauen überzeugten. "Sport im Osten" überträgt die Wettkämpfe am Wochenende aus dem Erzgebirge live im TV und im Stream.

Eric Frenzel hatte am Freitagabend (25.08.2023) gut lachen. Deutschlands langjähriger Vorzeige-Kombinierer betreut erstmals das deutsche Männer-Team in einem offiziellen Wettbewerb als Leitender Trainer und freute sich in der Qualifkation über einen Dreifachsieg in Oberwiesenthal.

Mach vor Weber und Thannheimer

David Mach gewann mit 98 Metern vor Terence Weber (97 m) und Wendelin Thannheimer (96 m). Während die Deutschen mit einem Topteam starten, fehlen bei den anderen Nationen große Namen. Auch Überflieger Jarl Magnus Riiber ist noch nicht dabei. Insgesamt starteten 41 Athleten aus zehn Nationen, die meisten vom Gastgeber.

Neben den Weltcup-Startern schnupperten auch junge Sportler Grand Prix-Luft. So landete Simon Mach auf dem fünften Platz, Richard Stenzel wurde Siebter und war damit nur einen Platz schlechter als Dauerbrenner Johannes Rydzek. Im deutschen Team fehlt lediglich Vinzenz Geiger. Der Einzel-Olympiasieger von 2022 steigt erst ein paar Tage später in Oberstdorf ein.

Frauen: Fünf Deutsche unter den besten Sieben

Zuvor waren bereits die deutschen Kombinierinnen bärenstark in die Saison gestartet. Beim Qualifikationsdurchgang segelten fünf DSV-Athletinnen unter die besten Sieben. Über den Qualisieg freute sich Svenja Würth. Die frühere Spezialspringerin landete bei 100 Metern und gewann damit vor Ema Volvasek (Slowenien/101 m) und dem deutschen Shootingstar Nathalie Armbruster (96 m).

Lokalmatadorin Jenny Nowak (5.), Anne Häckel (6.) und Maria Gerboth (7.) rundeten das starke DSV-Abschneiden ab und dürften mit einer Menge Selbstvertrauen in die Wettkämpfe am Samstag und Sonntag gehen. 22 Athletinnen qualifizierten sich für den Wettbewerb. Die favorisierte Gyda Westvold Hansen aus Norwegen erlebte hingegen ein Drama. Ihr wurde ein zu großer Anzug zum Verhängnis. Hansen, die die letzte Saison dominiert hatte und den Weltcup-Gesamtsieg feierte, wurde disqualifiziert.

Zeitplan Sommer Grand Prix Oberwiesenthal Datum Uhrzeit Wettkampf Fr., 25.08. 14:30 Uhr HS 105, PCR/Qualifikation, Frauen 20:00 Uhr HS 105, PCR/Qualifikation, Männer Sa., 26.08. 12:45 Uhr/18:30 Uhr HS 105, Gundersen 5 km, Frauen 15:00 Uhr/19:00 Uhr HS 105, Gundersen 10 km, Männer So., 27.08. 10:30 Uhr/16:00 Uhr HS 105, Mixed Team Sprint 2 x 6 km, Frauen/Männer

Neues Wettbewerbsformat wird in Villach getestet

Nach Oberwiesenthal zieht der Tross weiter Richtung Süden. In Oberstdorf (Dienstag und Mittwoch) und im österreichischen Villach (Freitag bis Sonntag) stehen in der kommenden Woche weitere Leistungsvergleiche an. Darunter auch im neuen "Compact-Format". Dort wird durch das Springen lediglich die Startreihenfolge bestimmt, die Zeitabstände zwischen den einzelnen Aktiven sind aber identisch und nicht von der Punktzahl nach dem Springen abhängig. Damit soll verhindert werden, dass der Sieger schon nach dem Springen feststeht. Logisch, dass die starken Springer von der neuen Wettkampfform wenig angetan waren.

