Rennrodel | Weltcup Deutscher Sieg im Damen-Doppelsitzer Stand: 06.01.2024 12:23 Uhr

Der Weltcup der Rennrodler in Winterberg lässt sich sehr gut an. Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal rasten zum Sieg im Doppelsitzer. Am Samstag stehen noch die Rennen im Männer-Doppel und Frauen-Einzel an.

Die Rodel-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal (Altenberg/Winterberg) haben beim Weltcup in Winterberg einen erfolgreichen Start ins neue Jahr gefeiert. Das Duo fuhr am Samstag im Doppelsitzer-Wettbewerb auf den ersten Platz und sicherte sich nach dem Triumph im kanadischen Whistler vor Weihnachten seinen zweiten Sieg der Saison. Im Ziel hatten Degenhardt/Rosenthal 0,024 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierten Andrea Voetter und Marion Oberhofer aus Italien. Dabei waren beide Läufe nicht optimal, im zweiten Durchgang konnten die Deutschen nach Fehlern in Kurve elf und zwölf geradeso noch einen Sturz verhindern. "Als ich die eins sah, fühlte sich das surreal an", so Rosenthal. Dajana Eitberger und Saskia Schirmer landeten hinter den Österreicherinnen Selina Egle und Laura Kipp auf dem vierten Platz.

