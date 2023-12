Handball | WM Deutsche Handballerinnen wollen den Halbfinal-Fluch besiegen Stand: 13.12.2023 08:46 Uhr

Vor zwei Jahren schnupperte das DHB-Team um die THC-Spielerinnen Annika Lott und Johanna Stockschläder bei der WM am Halbfinale, diesmal soll es gelingen. Dafür muss am Mittwoch Schweden aus dem Weg geräumt werden.

Das letzte Halbfinale bei einem Großereignis liegt schon lange zurück. 2008 hatten die deutschen Handballerinnen bei der EM den Sprung in die Vorschlussrunde geschafft. Am Mittwoch (13.12.2023) will das Team um die beiden Spielerinnen des Thüringer HC, Annika Lott und Johanna Stockschläder wieder Geschichte schreiben. 17:30 Uhr geht es gegen Schweden. In einem möglichen Halbfinale würde dann Frankreich warten, die sich am Dienstag gegen Tschechien mit 33:22 durchgesetzt hatten und dabei den siebten Sieg im siebten Spiel feierten.

Deutschlands Handballerin Annika Lott in Aktion.

Offenes Spiel erwartet

Das Spiel gegen die Schweden dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden. Beide Teams kennen sich beinahe in- und auswendig. Unmittelbar vor der WM hatte es in zwei Testspielen gegen die Skandinavierinnen für die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch einen Sieg und eine Niederlage gegeben. "Die Spiele haben gezeigt, dass Schweden über ganz viel Qualität im Defensivbereich verfügt", warnte Gaugisch vor den Stärken des Gegners. Zudem gelte es, das schwedische Tempospiel mit erster und zweiter Welle bestmöglich zu unterbinden. Mit sechs Siegen aus sechs Spielen hat Schweden bislang eine makellose WM-Bilanz.

Emily Bölk: "Druck liegt bei Schweden"

Ex-THC-Spielerin Emily Bölk sieht das deutsche Team nicht in der Favoritenrolle. "Der Druck liegt auf jeden Fall bei Schweden", sagte die DHB-Kapitänin. Bölk versicherte aber bei frostigen Temperaturen: "Alle sind Feuer und Flamme, dass es jetzt in die K.o.-Phase geht. Wir wollen einen draufsetzen und haben die Qualität, Schweden zu schlagen." Sollte es gelingen, dürfen die deutschen Handballerinnen weiter auf den großen Triumph hoffen. Der letzte gelang 1993 gegen Dänemark. 1997 und 2007 reichte es zudem zu WM-Bronze.

