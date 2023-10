Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlau gibt Sieg gegen Essen aus der Hand Stand: 22.10.2023 19:15 Uhr

Der Dessau-Roßlauer HV und die TUSEM Essen haben sich 29:29-Unentschieden getrennt. Nach einer dominanten Anfangsphase stoppte eine Torflaute die "Biber". Die Gästen führten zur Pause (17:16). Fortan gestaltete sich die Partie offen.

Der Dessau-Roßlauer HV erspielte sich früh die Führung (5:2/7.). Besonders im Umschaltspiel waren die "Biber" immer einen Schritt schneller und blieben vorerst in Front (9:5/14.). Die Gäste aus Essen kamen unterdessen aber besser in die Partie. Die Mannschaft von Trainer Uwe Jungandreas hatte stets eine schnelle Antwort parat (10:7/16.). Die anfängliche Dominanz gab die Heimmannschaft dann durch eine sieben Minuten lange Torflaute aus der Hand. Diese wussten die Gäste aus dem Ruhrgebiet zu nutzen. Nach dem Ausgleich in der 19. Minute (12:12) eroberte die TUSEM noch vor der Pause die Führung (15:14/26.). Der DRHV nahm einen knappen 16:17-Rückstand mit in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff erhöhten beide Mannschaften das Tempo. Die "Biber" ließen die TUSEM Essen nicht davon ziehen (18:21/33.). Zwei Paraden von DRHV-Torhüter Philip Ambrosius brachten die Heimmannschaft zurück ins Spiel. Timo Loser glich in der 42. Minute zum 23:23 aus. Auch als der DRHV sich die Führung noch einmal krallte (25:24/26.), gelang es keiner Mannschaft das Spiel zu Entscheiden. Dem Vorsprung der Sachsen-Anhalter von einem Treffer (29:28/58.) setzten die Essener den Ausgleich zwanzig Sekunden vor dem Ende entgegen. Jakub Hrstka war mit zehn Treffern der beste Werfer des Spiels.

red