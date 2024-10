Fans im Osten Der Sieger steht fest! Stand: 26.10.2024 16:30 Uhr

Ihr habt abgestimmt! Der „Fans im Osten”-Livestream geht mit 59,15% der Stimmen an die Abteilung Badminton des SV 1880 Unterpörlitz e.V.!

Der Sieger des Oktober-Votings steht fest!

Vielen Dank für eure Stimmen und die große Beteiligung! Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen doch zum Schluss hatten wir einen klaren Gewinner.

So habt ihr abgestimmt Platz 1 Abteilung Badminton des SV 1880 Unterpörlitz e.V. 59,15% Platz 2 Kanu Club Dresden e.V. 23,10% Platz 3 Abteilung Radsport des SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. 17,75%

Die Vereine

Abteilung Radsport des SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. Achtung! Diese Radrennen sind nichts für Zartbesaitete: Schlamm, Schweiß und rasante Abfahrten – das ist Querfeldeinrennen vom Feinsten! Über 400 Teilnehmende treten in 7 Rennen und 3 Bundesländern gegeneinander an – damit ist die Gunsha Cross Challenge die größte Querfeldeinrennserie in Mitteldeutschland! Du willst diesen Nervenkitzel nicht verpassen? Dann lädt dich der Verein Grün Weiß Wittenberg-Priesteritz e.V. herzlich zum Finale am 1.12.2024 in Wittenberg ein. Sei dabei, wenn sich die Fahrer und Fahrerinnen im Volkspark ein packendes Rennen liefern.

Kanu Club Dresden e.V. Paddeln im Winter? Kein Problem für den Kanu Club Dresden! Seit 2019 veranstalten sie den Indoor Canoe Sprint Cup und die Sächsische Meisterschaft – das Highlight in der kalten Jahreszeit. In virtuellen Rennen treten die Sportlerinnen und Sportler gegeneinander an, auch wenn draußen frostige Temperaturen herrschen. Das lassen sich selbst Olympiasieger und Weltmeister nicht entgehen! Und das Beste? Du kannst am 21. Dezember beim diesjährigen Cup live vor Ort dabei sein oder Dank Livestream auch ganz gemütlich von zu Hause aus zuschauen! Wer braucht da schon den Sommer?

Abteilung Badminton des SV 1880 Unterpörlitz e.V. Der „SV 1880 Unterpörlitz“ feiert sein 50. Jubiläum und hat sich dafür DAS Badminton-Highlight nach Ilmenau geholt! Am 23.11.2024 feiert der „DHFK Leipzig“ in der 2. Badminton-Bundesliga seine Premiere und tritt gegen den „GutsMuths Jena e.V.“ an – das erste Ostderby seit Jahren! Spannung ist also garantiert! Und damit nicht genug: Tagsüber wird in der ILM-Halle mit einem großen Nachwuchstraining für volles Programm gesorgt, und abends gilt es, gemeinsam den Zuschauerrekord zu knacken! Freut euch also auf ein Event, das die Herzen aller Badminton-Fans höher schlagen lässt. Das wollt ihr euch nicht entgehen lassen? Dann kommt vorbei, genießt die Stimmung und erlebt Badminton hautnah!

Die Sportart spielt keine Rolle. Egal ob Fußball-, Eishockey-, Tischtennis-, Volleyball-, Kegel-, Handball-, Judo-, Karate-, Reit-, Wasserball- oder Hockeyverein, wir sind mit euch am Start. Wir übertragen ein Sportevent eures Vereins als Internetlivestream bei Sport im Osten! Alles was ihr tun müsst, ist unser Bewerbungsformular ausfüllen und mit ein bisschen Glück ist schon bald euer Spiel des Jahres live auf der ganzen Welt im Internet zu sehen!

