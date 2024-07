Fans im Osten Der Sieger steht fest!

Ihr habt abgestimmt! Der „Fans im Osten”-Livestream geht mit 66,44% der Stimmen an den American Football Club Dresden!

Vielen Dank für eure Stimmen und die große Beteiligung! Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen doch zum Schluss hatten wir einen klaren Gewinner.

Jenaer Kanu- und Ruderverein / Drachenbootsport

Nach einer langen Pause wollen die Drachenbootsportler des JKRV endlich wieder beim Langstreckenrennen durchstarten. In den typischen Langbooten ziehen 20 Paddlerinnen und Paddler gemeinsam ihre Bahnen, angetrieben vom Trommler an der Spitze und dem Steuermann am Heck. Auf eines kommt es hier besonders an: einen kraftvollen Gleichschlag, denn um möglichst schnell durchs Ziel zu kommen, müssen alle mitmachen. Ihren Teamgeist wollen die Paddlerinnen und Paddler am 12.10.2024 um 11 Uhr am liebsten über den Livestream von Fans im Osten unter Beweis stellen. An dem Tag begrüßt der Verein Teams aus ganz Ostdeutschland in der Bleilochtalsperre in Thüringen, die bei dem einstündigen Rennen zeigen wollen, was sie draufhaben.