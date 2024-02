Fußball | Regionalliga Defensiv-Youngster Roman Eppendorfer bleibt Chemnitzer FC treu Stand: 02.02.2024 10:53 Uhr

Roman Eppendorfer wird dem Chemnitzer FC auch über das Saisonende hinaus treu bleiben. Die Himmelblauen meldeten die Vertragsverlängerung mit dem aus dem eigenen Nachwuchs stammenden Defensivspieler.

Roman Eppendorfer wird in sein 16. Jahr beim Chemnitzer FC gehen. Der aktuelle Regionalliga-Siebte informierte am Freitagvormittag (2. Februar) über die Verlängerung des bis dato am Saisonende auslaufenden Vertrages mit dem jungen Innenverteidiger.

Eppendorfer ist "ein echtes Eigengewächs"

"Es erfreut mich, dass Roman verlängert hat. Er zeigt trotz seines jungen Alters bereits sehr reife Auftritte und ist ein echtes Eigengewächs", ließ sich CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand zitieren. Eppendorfer, der 2009 als Sechsjähriger vom FV Amtsberg in den CFC-Nachwuchs kam, sagte:

"Als jüngerer Spieler bedeutet es mir viel, weiterhin ein Teil dieser großartigen Mannschaft zu sein. Ich bin motiviert, weiterhin mein Bestes für den CFC zu geben." Der bald 21-Jährige hatte im August 2021 noch unter Trainer Daniel Berlinski gegen Chemie Leipzig sein Regionalliga-Debüt gegeben. Seitdem hat er 39 Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft absolviert.

CFC gastiert in Greifswald

Nach den beiden 2:0-Siegen über Rostock II und Eilenburg zum Jahresauftakt wartet auf das Team von Cheftrainer Christian Tiffert am Samstag (3. Februar, 13 Uhr, im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) die erste große Bewährungsprobe in der Rückrunde, wenn Eppendorfer und Co. beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter in Greifswald gastieren.

red/pm