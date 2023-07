Fußball | Regionalliga Daniel Rupf ist neuer Co-Trainer in Zwickau Stand: 05.07.2023 21:01 Uhr

Fünf Tage nach der Verpflichtung von Cheftrainer Rico Schmitt hat der FSV Zwickau sein nächstes Mosaiksteinchen für die kommende Saison in der Regionalliga gefunden: Daniel Rupf wird neuer Co-Trainer.

Pünktlich zum Start in das Trainingslager in Wesendorf am Mittwoch (05.07.2023) hat der FSV Zwickau eine weitere Personalie bekanntgegeben. Daniel Rupf wird künftig dem erst am Montag offiziell vorgestellten neuen Cheftrainer Rico Schmitt assistieren. Der 37-jährige unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025.

Stationen in Plauen, Meuselwitz und Kiel

Rupf war zuletzt bei Zweitligist Holstein Kiel in den Bereichen Scouting und Analyse tätig. Zwischen 2020 und 2022 fungierte er als Co-Trainer bei Zwickaus künftigem Regionalliga-Kontrahenten ZFC Meuselwitz. Zuvor war er Cheftrainer beim VFC Plauen, wo er auch als aktiver Spieler zweimal unter Vertrag stand. Zudem spielte der gebürtige Stollberger für Erzgebirge Aue, Carl Zeiss Jena und Auerbach.

Daniel Rupf während seiner Zeit als Co-Trainer beim ZFC Meuselwitz.

Lenk freut sich über "gutes Netzwerk"

"Daniel war selbst Profi-Fußballer und hat in der 2. Bundesliga gespielt. Danach hat er als Cheftrainer beim VFC Plauen und als Co-Trainer in Meuselwitz sehr gute Arbeit geleistet", erklärte FSV-Sportchef Robin Lenk. Nicht zuletzt durch seine Scoutingtätigkeit in Kiel verfüge er über "ein gutes Netzwerk" und "viele Kontakte". "Er wird uns qualitativ mit Sicherheit weiterbringen", ist sich Lenk sicher.

jsc/pm