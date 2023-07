Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC: Offensivspieler Ampadu im Anmarsch Stand: 06.07.2023 10:32 Uhr

Der Kader des Chemnitzer FC für die kommende Saison nimmt weiter Form an. Der Verein verkündete am Donnerstag den bereits vierten Neuzugang der laufenden Woche.

Mit Jan Koch, Niclas Erlbeck und Nils Lihsek hat der Chemnitzer FC bereits drei Neuzugänge in der laufenden Woche verkündet. Nun stößt mit Leon Ampadu der ein weiterer Spieler zum Kader der "Himmelblauen". Der 21-jährige Offensivspieler kommt vom TSV Steinbach Haiger aus der Regionalliga Südwest und unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis Juni 2025.

Unterstützung für die Offensive

Ampadu ist vor allem im offensiven Mittelfeld zu Hause und hat mit seinen 21 Jahren bereits 33 Einsätze in der Regionalliga Südwest. Dort blieb er in der Rückrunde 2022/23 jedoch ohne Einsatz. Auch seine künftigen Kollegen Jan Koch und Nils Lihsek, beide ebenfalls zuletzt in der Regionalliga Südwest aktiv, kennt er wohl nur aus der Theorie. Beiden stand er in der vergangenen Saison nicht persönlich auf dem Platz gegenüber.

Bereits in der vergangenen Woche trainierte Ampadu mit dem CFC und überzeugte dort sowie bei seinen Einsätzen in den Testspielen gegen Einsiedel, Deutschneudorf und Wittgensdorf, wo der 1,93 Meter große Mittelfeldspieler sechs Tore erzielte. Trainer Christian Tiffert lobt: "Leon ist im zentralen Mittelfeld variabel einsetzbar und bringt mit seiner Körpergröße und Technik am Ball vielseitige Komponenten mit, die unserem Spiel mehr noch mehr Flexibilität verleihen können."

red/pm