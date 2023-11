Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC gelingt Brustlöser gegen Hertha BSC II Stand: 05.11.2023 14:54 Uhr

Sie können noch siegen, die Himmelblauen. Gegen die U23 von Hertha BSC holten die Chemnitzer nicht nur den Dreier, sie erzielten sogar gleich vier Tore. Und der viel gescholtene Dejan Bozic knipste zwei Mal.

Der Chemnitzer FC hat sich den Frust von der Seele geschossen und die kleine Hertha mit 4:1 aus dem Stadion geschossen. Damit vergrößerten die Himmelblauen den Abstand zu den Abstiegsplätzen auf sechs Punkte.

Bozic schlägt nach Rückstand doppelt zu

Vor dem Spiel stand fest: Für Robert Berger wird es nicht reichen. Der Abwehrmann musste wegen Rückenbeschwerden passen. David Wunsch saß immerhin auf der Bank, Clemens Boldt feierte im Tor sein Startelfdebüt. Und das ließ sich zunächst sehr gut an für den CFC: Leon Ampadu nagelte den Ball in der sechsten Minute aus 17 Metern an die Querlatte. Die Berliner brauchten eine Weile, um in die Partie zu finden. Dann aber lag der Ball nach einer Direktabnahme von Nader El-Jindaoui im Netz, der Schütze stand aber knapp im Abseits. Bei einem Versuch von Mustafa Abdullatif machte sich CFC-Keeper Boldt ganz lang und kratzte den Ball aus dem rechten oberen Eck.



Das Spiel war nun offener und in der 28. Minute leistete sich der junge Boldt einen Aussetzer. Der 17-Jährige spielte einen Abwehrschlag direkt vor die Füße von Abdullatif, der aus 25 Metern in leere Tor vollendete. Doch die Himmelblauen ließen sich nicht verunsichern und kamen sechs Minuten später zum verdienten Ausgleich. Nach einer tollen Vorarbeit von Tobias Müller, der nach einem Dribbling im Hertha-Strafraum querpasste, verwandelte Dejan Bozic aus acht Metern zum Ausgleich. Jetzt kippte das Spiel, zumal Berlins Joel Kiala nach einem Allerweltsfoul die Ampelkarte sah (38.). Der CFC war jetzt heiß, Leon Damer scheiterte in der 39. Minute am Pfosten, Bozic machte es kurz vor der Pause besser. Nach Damers Rechtsflanke köpfte er wuchtig in linke Eck zum 2:1 ein.

CFC übersteht Hertha-Druckphase - Lihsek und Mensah knipsen

Nach dem Wechsel warteten die Gastgeber erstmal eine Viertelstunde ab, überließen Hertha den Ball und die Kontrolle. Was sich in der 59. Minute fast rächte, als El-Jindaoui nur das Außennetz traf. Aber im Gegenzug machten die Sachsen dann Nägel mit Köpfen. Nils Lihsek versenkte den Ball aus 17 Metern im linken unteren Eck. Damit war der Widerstand der Berliner endgültig gebrochen. Und dem CFC gelangen nun spielerische Dinge, die man lange nicht sah. Und auch ein Konter saß in der 74. Minute. Stephan Mensah lief dem Berliner Maurice Covic davon und vollendete ins rechte Eck zum 4:1-Endstand.

Stephan Mensah schließt einen Konter sehenswert zum 4:0 ab.

rei