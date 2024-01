Fußball | Regionalliga Chemie-Trainer Jagatic besteht Pro-Lizenz-Lehrgang Stand: 17.01.2024 16:12 Uhr

Ein Jahr Pauken, Pendeln und Doppelbelastung haben sich für Miroslav Jagatic gelohnt – der Trainer von Regionalligist BSG Chemie Leipzig darf sich über die höchstmögliche Lizenz freuen.

Miroslav Jagatic hat den 69. Fußballlehrer-Jahrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erfolgreich bestanden. Mit einem Post auf seinem privaten Instagram-Account informierte der Trainer der BSG Chemie Leipzig über die frohe Kunde aus Frankfurt/Main.

Lehrgang mit Volz, Polanski und Weiße

In der dortigen DFB-Akademie absolvierte der 46-Jährige im vergangenen Jahr gemeinsam mit 15 anderen Anwärtern die Lehreinheiten, die neben Präsenzveranstaltungen auch aus Online-Modulen und Praxisteilen im Verein bestand. Bislang durfte Jagatic als verantwortlicher Trainer im Männerbereich lediglich bis zur Regionalliga arbeiten, die Pro-Lizenz ermöglicht ihm von nun an sämtliche Jobs bis zur Bundesliga oder in den höchsten Ligen außerhalb Deutschlands.

Neben Jagatic gehörten unter anderen auch die einstigen Bundesligaprofis Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach), Julian Schuster (SC Freiburg), Oliver Kirch (Hamburger SV), dem früheren RB-Leipzig-Assistenztrainer Moritz Volz (Galatasaray Istanbul) oder Dynamo Dresden U19-Coach Willi Weiße.

Wintereinbruch verschiebt Ehrung

Nur mit der offiziellen Ehrung muss er sich aufgrund des aktuellen Wintereinbruchgs noch etwas gedulden. "Eigentlich wäre ich heute in Frankfurt, um meine Urkunde für die Pro Lizenz in Empfang zu nehmen. Aber leider ist der Himmel heute nicht so blau und die Veranstaltung wurde wetterbedingt verschoben", schrieb Jagatic.



Der gebürtige Goslaer ist seit Januar 2019 in Leutzsch im Amt, führte die BSG anschließend in die Regionalliga und hatte seinen Vertrag im letzten Mai vorzeitig bis 2025 verlängert. Die Grün-Weißen liegen in der laufenden Saison mit 20 Punkten aus 15 Spielen derzeit auf Rang 12.

