Fußball | Regionalliga Chemie-Serie reißt – Greifswald vorerst wieder Spitzenreiter Stand: 20.04.2024 18:20 Uhr

Nach fünf ungeschlagenen Spielen hat die BSG Chemie Leipzig erstmals wieder verloren. Beim Greifswalder FC stand am Ende eine verdiente 0:3-Niederlage zu Buche. Der GFC übernimmt damit vorerst wieder die Tabellenspitze. Am Sonntag kann Energie Cottbus gegen Babelsberg die Führung wieder zurückerobern.

Leipzig, das kurz vor dem Anpfiff den Ausfall von Cemal Kaymaz verkraften musste, begann aus einer dichtgestaffelten Deckung heraus. Greifswald bemühte sich um offensive Aktionen, doch die Gäste ließen kaum Lücken zu. In der 24. Minute die etwas überraschende Führung für den GFC: Nach einer Eingabe von Can Coskun kam der Ball zu Soufian Benyamina, der aus Nahdistanz abzog. Sein Schuss wurde noch unglücklich von Phillipp Wendt abgefälscht und landete im Tor.

Abgefälschte Bälle landen im BSG-Tor

Nach dem Rückstand verlor Chemie seinen Rhythmus, während Greifswald die Partie immer mehr kontrollierte. In der 32. Minute gab es den nächsten Dämpfer für die Sachsen: Nach einem Freistoß von GFC-Kapitän Niklas Brandt wurde die Kugel von der Mauer erneut abgefälscht und kam vor die Füße von Johannes Manske, der nur noch einschieben musste. Von der BSG war indes offensiv bis zur Pause nichts zu sehen.

Jubel beim Greifswalder FC nach dem 2:0 durch Soufian Benyamina gegen Chemie Leipzig.

In der zweiten Halbzeit kam Chemie etwas schwungvoller aus der Kabine. Allerdings war das Bemühen um mehr Offensivkraft nur ein Strohfeuer, denn Greifswald übernahm schnell wieder das Kommando. Kurz darauf belohnten sich Gastgeber erneut, denn nach einer Ablage von Kocer versenkte Benyamina (59.) die Kugel von der Strafraumgrenze direkt in die Maschen.

Benyamina macht alles klar – Gelb-Rot für Kocer

In der 68. Minute dezimierten sich die Greifswalder, als Kocer nach einem erneuten Foul Gelb-Rot sah. Obwohl Chemie nun 20 Minuten in Überzahl vor sich hatte, lief bei der BSG weiterhin nicht viel zusammen. Es fehlte immer wieder an der Genauigkeit beim letzten Pass. So versuchte Lucas Surek vergeblich sein Glück mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Der GFC bleib indes weiter gefährlich. Dabei konnten sich die Gäste bei Keeper Bellot bedanken, der gegen Manasse Eshele und Noel Eichinger mit starken Paraden einen höheren Rückstand verhinderte. In der Nachspielzeit hatte Bellot aber selbst Glück, als Greifswalds Elias Kratzer den Ball knapp neben das Tor köpfte.

Stimmen zum Spiel

SpiO