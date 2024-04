Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig feiert Erfolg in Eilenburg Stand: 06.04.2024 18:23 Uhr

Chemie Leipzig reitet weiter auf der Erfolgswelle. Beim FC Eilenburg gelang den Leutzschern der vierte Sieg in Serie. Der FCE hingegen verpasst es, sich nach einer guten Leistung mit Punkten zu belohnen.

Die BSG Chemie Leipzig hat den FC Eilenburg in einem unterhaltsamen Spiel mit 3:1 (1:0) bezwungen und bleibt damit in der Erfolgsspur. Der FCE hingegen verpasste es, sich im Tabellenkeller abzusetzen.

Chemie mit gutem Start

In einer kurzweiligen und unterhaltsamen ersten Halbzeit waren es zunächst die Gäste aus Leipzig, die besser ins Spiel kamen. In der 22. Minute erzielte Chemies Winterzugang Cemal Kaymaz nach einer einstudieren Eckballvariante sein Tor-Debüt im Grün-Weißen Trikot. Dennis Mast brachte die hohe Flanke auf den kurzen Pfosten, wo Kaymaz dem Spielgerät entgegenkam und ihn mit dem Kopf über FCE-Keeper Andreas Neumann ins lange Ecke beförderte.

FCE verpasst die umgehende Antwort

Nur wenige Minuten später hatte Quentin Seidel den Ausgleich für die Hausherren auf dem Fuß. Nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld verpasste der Abwehrspieler den Ball nur um wenige Zentimeter. So blieb es bei der knappen 1:0 Pausenführung für Chemie.

Torfestival im zweiten Durchgang

In der zweiten Halbzeit gelang den Hausherren dann in der 47. Minute der 1:1 Ausgleich durch Tim Bunge. Eilenburg war in der Folge die bessere Mannschaft, für Punkte reichte das allerdings nicht. Denis Jäpel mit dem 2:1 (63.) und Philipp Harant mit dem 3:1 (79.) brachten die Leipziger zurück auf die Siegerstraße. In der 84. Minute flog Torschütze Harant dann noch wegen einer Notbremse vom Platz, ausnutzen konnten die Eilenburger diese Überzahl allerdings nicht mehr.