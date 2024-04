Fußball | 3. Liga Casar wechselt im Sommer vom HFC nach Dresden Stand: 01.04.2024 20:01 Uhr

Bereits im Winter wurde sein Name bei einigen Zweitligisten gehandelt. Jetzt ist klar: Aljaz Casar wechselt von der Saale an die Elbe und läuft zukünftig für Dynamo Dresden auf.

Am Montagmittag (01. April) stellte der Hallsche FC Trainer Sreto Ristic frei, wenige Stunden später steht auch der nächste Abgang fest. Der defensive Mittelfeldspieler geht nach MDR-Informationen im Sommer ablösefrei in die sächsische Landeshauptstadt. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus, danach wartet das neue Abenteuer SGD auf den Slowenen. Zunächst berichtete die Bild-Zeitung von dem Transfer.

Angebote von Rostock bis Karlsruhe

Im Sommer 2022 kam Casar von der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim nach Halle. In 64 Pflichtspielen für die Saalestädter war der Slowene an neun Toren beteiligt, zog die Fäden vor der Abwehr. Dass der 23-Jährige seinen Vertrag nicht verlängern würde, zeichnete sich schon länger ab. Daher gab es im Winter mehrere Interessenten aus der 2. Bundesliga - Hansa Rostock, der Karlsruher SC oder der 1. FC Nürnberg haben wohl angeklopft - keiner von denen brachte allerdings einen Transfer über die Bühne.

Während Manuel Schäffler (9, SG Dynamo Dresden) noch am Boden liegt, geht der Kampf um den Ball zwischen Aljaz Casar (17, Hallescher FC) und Niklas Hauptmann (27, SG Dynamo Dresden) weiter, Robin Meißner (21, SG Dynamo Dresden) und Kyu-Hyun Park (2, SG Dynamo Dresden) haben die Spielsituation im Blick Halle (Saale)

Jetzt hat der Mittelfeldmotor des HFC also in Dresden unterschrieben und das nur kurz nachdem Dynamo aus den Aufstiegsrängen gefallen ist. In welcher Liga Casar also nächste Saison seine Schuhe schnürt ist offen. Klar ist nur, er trägt dabei Gelb-Schwarz.

