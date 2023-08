Fußball | Regionalliga Carl Zeiss Jena vor neuer Tribüne gegen den Greifswalder FC Stand: 04.08.2023 14:47 Uhr

Personell setzt Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena in dieser Saison auf Kontinuität. Auf die Rahmenbedingungen trifft das aber nicht zu. Denn da gibt es beim Heimspielauftakt gegen den spannenden Greifswalder FC Neues.

Die Vorfreude auf das erste Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena in der neuen Fußball-Regionalliga-Saison ist noch größer als sonst: Schließlich wird erstmals die neue Osttribüne eröffnet. Dazu wurde dem Team von René Klingbeil ein neuer Rasen spendiert. Passend dazu erscheint auch der Gegner: Mit dem Greifswalder FC kommt am Samstag (13:00 Uhr/Live-Ticker in der SpiO-App) ein möglicher Shooting Star der Liga.

Jenas Trainer René Klingbeil sagt: "Wir freuen uns brutal auf das Spiel, für das die Verantwortlichen von Verein und Stadion alles tun und Tag und Nacht arbeiten, um für bestmögliche Bedingungen zu sorgen. Die Osttribüne wird erstmalig geöffnet sein, wo ich schon jetzt extrem auf die Atmosphäre gespannt bin. Und wir spielen zum ersten Mal auf dem neuen Rasen." Neu sind auch die VIP-Plätze. Gut möglich also, dass der eine oder andere aus der Riege der alten Europacup-Helden am Samstag im Abbe-Sportfeld aufkreuzen wird.

Jena hofft auf mehr als 4.000 Zuschauer

Am Donnerstag waren insgesamt mehr als 3.000 Tickets weg, der FCC hofft auf mehr als 4.000 Fans. Die sehen eine ziemlich "volle Kapelle" beim Heimteam: Nur Mittelfeldspieler Justin Petermann (Innenbandriss) und Ersatztorwart Alexios Dedidis (Daumenbruch) müssen passen. Linksaußen Maximilian Krauß hat noch Trainingsrückstand, sein Einsatz ist fraglich.

Klingbeil: "Greifswald gehört zu den Staffelfavoriten"

In der vergangenen Saison konnten die Thüringer beide Partien jeweils mit 1:0 für sich entscheiden: "Das waren jeweils knappe Siege. Greifswald hat eine gute Mannschaft, erfahrene Spieler in den Reihen und sich zudem nochmals qualitativ verstärkt. Da sind einige Spieler dabei, die schon höherklassig Luft geschnuppert haben. Für mich gehören sie zum Kreis der Staffelfavoriten."

Trotz prominenter Neuzugänge: Greifswald ohne "Druck"

Ein Energie-Unternehmen investiert bei den Greifswaldern. Bei den 13 Neuen waren einige aufsehenerregende Akteure mit dabei: So der von Drittliga-Absteiger Zwickau geholte Can Coskun, Routinier Niklas Brandt vom BFC Dynamo, Verteidiger Mike Eglseder von Lok Leipzig oder Torwart Jakub Jakubov vom Chemnitzer FC. Trainer Lars Fuchs sieht dadurch aber keinen Druck auf dem Kessel, wie er "Sport im Osten" sagte: "Gar keiner, weil wir genau das auch einordnen können. Wir haben richtig gute Jungs geholt, haben vor allem auch viele junge dazu bekommen. Aber es sind eben 13 Neue, davon waren jetzt acht in der Startelf. Wir wissen, dass das noch Zeit braucht. Auch im Staff sind wir jetzt jung zusammengekommen, wir haben noch gar keinen richtigen Trainingsalltag, jeder Tag ist für uns alles neu."

Es werde "dann auch entscheidend, wie wir mit Niederlagen umgehen im Staff, aber eben auch in der Mannschaft mit so vielen Neuen. Von daher haben wir keinen Druck, sondern genießen jeden Tag den wir zusammen sind."

2009 spielte Lars Fuchs ein halbes Jahr beim FC Carl Zeiss Jena. Von da wechselte er zum 1. FC Magdeburg.

Fuchs: Jena ist Meisterschaftsfavorit

Nach Rang 14 im Vorjahr peilt Lars Fuchs einen einstelligen Tabellenplatz an. Meisterschaftsfavorit ist für ihn der FC Carl Zeiss Jena, wie er dem "Kicker" sagte. Am FCC schätzt er: "Dass sie zusammengeblieben sind, sich punktuell verstärkt haben. Und auch, dass sie in ihrem Staff, in ihrem Trainerteam zusammengeblieben sind, von dem ich sehr sehr viel halte, weil da enorm viel Fachkompetenz da ist. Sie haben die Erfahrung dann auch mal mit Niederlagen, wie es in der Hinserie letztes Jahr der Fall war, umzugehen und dann in der Rückserie eine so gute Rolle zu spielen. Das sind die Vorteile von Jena."

Zum Start bezwang sein Team Aufsteiger FC Eilenburg 3:1, Jena musste sich mit einem 0:0 beim Chemnitzer FC zufrieden geben.

