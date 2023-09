Fußball | DFB-Pokal (F) Bundesliga-Duell für RB Leipzig - Losglück für Carl Zeiss Jena Stand: 18.09.2023 22:19 Uhr

Schweres Los für die Fußballerinnen von RB Leipzig im Achtelfinale des DFB-Pokals: Das Team von Trainer Saban Uzun trifft auf einen Bundesliga-Konkurrenten. Derweil geht Zweitligist Carl Zeiss Jena als Favorit ins Achtelfinale.

Die Frauen von RB Leipzig treten im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts bei der TSG Hoffenheim an. Das ergab die Auslosung am Montagabend (18. September). Die Hoffenheimerinnen hatten zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison direkt ein Ausrufezeichen gesetzt und den MSV Duisburg mit 9:0 aus dem eigenen Stadion gefegt. RB Leipzigs Erstliga-Premiere ging dagegen in die Hose. Am Sonntag unterlag der Aufsteiger dem 1. FC Köln mit 1:2.

Pokal-Vorjahreshalbfinalist RB Leipzig war nach einem deutlichen 7:0-Sieg gegen den FSV Gütersloh ins Achtelfinale eingezogen.

Jena Favorit bei Viktoria Berlin

Carl Zeiss Jena geht dagegen als Favorit in sein Achtelfinale. Losfee Verena Schweers, Ex-Nationalspielerin und dreifache Pokalsiegerin mit dem VfL Wolfsburg, zog für den FCC den Regionalligisten Viktoria Berlin aus dem Lostopf.

Jena hatte in der zweiten Pokalrunde für eine kleine Überraschung gesorgt und Erstligist Nürnberg mit 1:0 aus dem Wettbewerb geworfen. Auch in der 2. Bundesliga sind die von Florian Kästner trainierten Thüringerinnen vielversprechend gestartet. Nach drei Siegen zum Auftakt gab es zuletzt allerdings eine knappe 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach.

Rekordpokalsieger Wolfsburg (10 Titel) tritt zuhause gegen Werder Bremen an. Der deutsche Meister Bayern München reist zu Regionalligist Kickers Offenbach. Das Achtelfinale steigt am 25. und 26. November. Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest. Das Finale findet am 9. Mai 2024 in Köln statt.

Das Achtelfinale im Überblick

Hamburger SV - Bayer Leverkusen

TSG Hoffenheim - RB Leipzig

FSV Mainz - MSV Duisburg

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - Werder Bremen

Viktoria Berlin - FC Carl Zeiss Jena

SGS Essen - 1. FC Köln

Kickers Offenbach - FC Bayern München

red