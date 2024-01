Volleyball | Bundesliga Bittere Auswärtspleite für den VC Bitterfeld-Wolfen Stand: 20.01.2024 22:18 Uhr

Nach zwei Siegen in Folge hat der VC Bitterfeld Wolfen am Samstagabend eine Niederlage gegen die SVG Lüneburg kassiert. Beim ersten Spiel unter dem neuen Trainer Lukas Thielemann mussten sich die Sachsen-Anhalter bereits in unter 90 Minuten geschlagen geben (0:3 (12:25, 22:25, 21:25)). Die Biwos verweilen vorerst weiter auf Platz sieben.

In drei umkämpften Sätzen hielten die Gäste in der LKH-Arena vor 2580 Zuschauenden mit. Die entscheidenden Phasen wussten die Lüneburger jedoch stets für sich zu nutzen. Der beste Spieler der Partie wurde Yann Niclas Böhme auf Seiten der Lüneburger. Am Freitag empfangen die Volleyballer aus Mitteldeutschland die Berlin Recycling Volleys (26. Januar, 20 Uhr).