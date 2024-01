Fußball | 3. Liga Aue muss gegen Lübeck zwei Ausfälle kompensieren Stand: 27.01.2024 09:10 Uhr

Die 3. Liga nimmt 2024 Fahrt auf. Am Wochende steigt der Abschluss einer englischen Woche. Dabei muss der FC Erzgebirge Aue am Sonnabend gegen Lübeck zwei Ausfälle wegstecken. Am Sonntag will Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund II seine exzellente Tabellenposition untermauern.

Nachdem der Hallesche FC bereits am Freitagabend gegen die Waldhof-Buben gefordert war und eine bittere 1:4-Niederlage einstecken musste, wird es für den FC Erzgebirge Aue am Sonnabend (27. Januar) ernst. Auch für die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev heißt es in der Englischen Woche noch einmal alle Kräfte sammeln. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen und der 0:1-Niederlage beim SV Sandhausen steht nunmehr die Partie gegen den VfB Lübeck auf dem Programm. Der Anstoß im Erzgebirgsstadion erfolgt 16:30 Uhr. "Sport im Osten" tickert live, zudem ist der Audio-Stream geschaltet (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).

Stefaniak und Vukancic gesperrt

Improvisation ist angesagt. Coach Dotchev muss gegen Lübeck adäquaten Ersatz für Marvin Stefaniak und Niko Vukancic finden, beide sind gesperrt. Mittelfeldmann Stefaniak holte sich im Sandhausen-Spiel seine fünfte gelbe Karte ab, Innenverteidiger Vukancic fing sich den insgesamt zehnten Karton ein. Obwohl Lübeck derzeit unterm Strich rangiert, ist das Team des ehemaligen HFC-Trainers Florian Schnorrenberg nicht zu unterschätzen. Unter ihm holten die Nordlichter im neuen Jahr in zwei Spielen bereits vier Punkte.

Sonntag: Dynamo Dresden gegen "Wundertüte" Dortmund gefordert

Für die SG Dynamo Dresden sieht es momentan rosig aus. Als Tabellenführer (46 Punkte) hat die Mannschaft von Trainer Markus Anfang sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang (Stand: Freitagnachmittag), das angestrebte Ziel Aufstieg nimmt Formen an. Zuletzt überzeugten die Schwarz-Gelben mit einem 2:0-Erfolg in Mannheim. Die nächste Aufgabe steht am Sonntag (28. Januar) ab 19:30 Uhr gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund an, die mit 32 Punkten auf einem soliden achten Tabellenplatz steht. Alle Informationen gibt es von "Sport im Osten" im Live-Ticker und Audio-Stream (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).

Dynamo-Trainer Markus Anfang hat Dortmund II genau studiert.

SGD-Chefcoach Anfang war nach der Mannheim-Partie gleich in der "Gegend" geblieben und hatte die Chance genutzt, den kommenden Gegner in der Begegnung gegen den SSV Jahn Regensburg zu beobachten. Dortmund II gab sich keine Blöße und besiegte Dynamos derzeit ärgsten Widersacher im Kampf um die Spitze mit 1:0.

Anfang: "Jeder von uns muss wissen, was da auf uns zukommt"

"Man sieht, dass es eine Mannschaft ist, die technisch guten Fußball spielt und mit besonders viel Geschwindigkeit im vorderen Bereich ausgestattet ist. Sie haben Regensburg geschlagen, und das nicht einmal unverdient“ sagte Anfang in der Pressekonferenz. "Jeder von uns muss wissen, was da auf uns zukommt. Ohne allerdings zu wissen, welcher Kader anrückt. Das ist immer eine Überraschung."

Gelbsperre für Zimmerschied

Personell muss Anfang neben den Langzeitverletzten auch auf den gelbgesperrten Tom Zimmerschied verzichten. Zudem ist an einen Einsatz von Oliver Batista Meier oder Jonas Oehmichen noch nicht zu denken.

