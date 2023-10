Fußball | 3. Liga Aue klettert dank Sieg in Freiburg auf Rang vier Stand: 29.10.2023 21:34 Uhr

Der FC Erzgebirge hat nach drei Auswärtsspielen ohne Sieg in Folge wieder einen Dreier eingefahren. Gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg reichte der Dotchev-Elf ein Standardtor.

Mit 1:0 (1:0) haben sich die Veilchen im Breisgau durchgesetzt. In einer eher schwachen Partie hat sich der FC Erzgebirge Aue vor allem defensiv überzeugt und dank eines kuriosen Tors drei Punkte eingefahren.

Majetschak wurschtelt Ball ins Tor

Im Freiburger Dreisamstadion entwickelte sich eine muntere Partie. Aue begann besser, hatte nach sechs Minuten durch Marco Schikora die erste Chance des Spiels. Die Gastgeber kamen danach besser ins Spiel, drückten die Veilchen hinten rein. Gefährliche Abschlüsse sprangen dabei aber nicht heraus. Die Sachsen waren vor allem bei Standards gefährlich. Und gingen nach einem Freistoß in Führung. Omar Sijaric wurde gefoult, Marvin Stefaniak brachte den Ball in den Strafraum, wo Erik Majetschak mit dem Schulterblatt an die Kugel kam und sie ins Tor bugsierte (34. Minute). Mit dem knappen, aber verdienten Vorsprung ging es in die Pause.

Erik Majetschak brachte die Auer mit seinem kuriosen Tor zum Jubeln.

Aue rettet Führung über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie zusehends. Aue sammelte fleißig Eckbälle, aus denen aber kaum etwas heraussprang. In der 58. Minute zog Niko Vukancic aus über 30 Metern ab, doch Benjamin Uphoff konnte den Hammer parieren (58.). Sijaric hatte nach einer Ecke noch eine gute Gelegenheit, verfehlte aber das Tor (75.). Freiburg fand offensiv kein Mittel gegen starke Gäste, die mit dem Sieg auf Rang vier der Tabelle klettern. Dienstag geht es schon weiter: Im Sachsenpokal muss der FC Erzgebirge in Riesa bei Stahl ran.

jar