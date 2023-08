Fußball | Regionalliga Atilgan bleibt nun doch bei Lok Leipzig Stand: 04.08.2023 16:16 Uhr

Eigentlich war er schon weg, doch nun folgt die Kehrtwende. Osman Atilgan wird auch in der kommenden Saison für den 1. FC Lok Leipzig auflaufen. Ein Engagement im Ausland zerschlug sich.

Lok Leipzig hat seine Kaderplanungen mit der Vertragsunterschrift von Osman Atilgan offiziell abgeschlossen. Das teilten die Messestädter am Freitag (4.8.2023) mit. Atilgan stand schon in der letzten anderthalb Jahren in Probstheida unter Vertrag und kommt in 44 Pflichtspielen auf 13 Tore und sieben Vorlagen.

Nach der abgelaufenen Saison hatte der 24-Jährige seinen Vertrag zunächst auslaufen lassen und sich nach anderen Angeboten umgeschaut. Dabei soll eine Offerte aus der Türkei die interessanteste Option gewesen sein. Allerdings kam der Deal nicht zu Stande und so kehrt der Außenangreifer nun zurück zu den Blau-Gelben.

Atilgan hält Versprechen: In der Regionalliga nur für Lok

"Ich freue mich auf die neue Saison und möchte da weiter machen, wo wir aufgehört haben. Ich werde noch mehr Gas geben für den Verein und bin Alme (Trainer Almedin Civa, Anm. der Redak.) dankbar für seine Geduld", wird Atilgan in der Vereinsmitteilung zitiert. Civa selbst freut sich, dass sein neuer, alter Spieler zu seinem Wort steht: "Am Ende war seine Entscheidung doch in Deutschland zu bleiben für uns ein Glücksfall. Ossi hat mir auch immer gesagt, dass er in der Regionalliga nur bei Lok spielen wird, und das hat er jetzt auch eingehalten."

Statt mit der Nummer 9, die in dieser Spielzeit Neuzugang Will Siakam tragen wird, wird Atilgan künftig mit der 99 auflaufen. Lok war am vergangenen Wochenende ohne Atilgan mit einem späten 2:1-Sieg gegen die VSG Altglienicke in die Saison gestartet. Als nächstes wartet am kommenden Sonntag (13:30 Uhr im Sport im Osten-Liveticker) der ZFC Meuselwitz.

