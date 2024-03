3. Liga Dynamo ringt 1860 München nieder Stand: 08.03.2024 21:18 Uhr

Dynamo Dresden hat am Freitagabend 1860 München geschlagen und damit beim in die Kritik geratenen Trainer Markus Anfang für Freude gesorgt. Der Sieg hing in den letzten Augenblicken am seidenen Faden.

Dynamo Dresden ist mit einem 2:1-Erfolg über 1860 München an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga zurückgekehrt. Nach dem hart erkämpften Sieg ist Trainer Markus Anfang vorerst aus der Schusslinie. Dynamo war zuletzt auf Rang drei gefallen, ist nun aber für zumindest eine Nacht Erster.

Die Sachsen starteten wuchtig in die Partie. Die Power wurde früh belohnt, Kapitän Stefan Kutschke köpfte nach der dritten Ecke in Folge ein (8.). In seinem 150. Drittliga-Spiel gelang ihm Saisontreffer Nummer elf. 16 Mal führten die Sachsen in dieser Saison - und gewannen immer. Die Gäste schienen beeindruckt und konnten froh sein, dass es nach 32 Minuten nicht 0:2 stand. Verlaat rettete nach einem Lewald-Abschluss auf der Linie.

Gäste nutzten Dynamos Abwehrfehler

Zwei Minuten später machten sich auch die bis dahin unauffälligen Münchner offensiv bemerkbar. Und wie: Talent Nankishi umkurvte nach einer Ecke einen Gegner und traf aus 18 Metern die Latte. Viel hätte auch nicht gefehlt, als Zimmerschied die Kugel versenkte (39.). Bei der Flanke zuvor von rechts stand Kutschke aber knapp im Abseits. So zählte der Treffer nicht. Und zwei Minuten hieß es dann statt 2:0 1:1. Nach einem Pass auf Morris Schröter konnte Jakob Lewald ein Zuspiel des Ex-Dresdners in die Mitte nicht verhindern. Dort nutzte Nankishi seinen großen Freiraum zu einem erfolgreichen Abschluss aus elf Metern (41.).

Kurz vor der Pause kassierte Dynamo das 1:1 durch Nankishi.

Zimmerschied an die Latte

Halbzeit zwei begann mit einem Versuch von Schröter, der aus spitzem Winkel den Ball drüber zog (50.). Es folgte eine umstrittene Situation, als es bei einem Handspiel von Münchens Jesper Verlaat keinen Handelfmeter gab (55.). Die Entscheidung war vertretbar. Im Gegenzug probierte es Schröter aus spitzem Winkel - drüber. Sekunden später kam Zimmerschied an Ludewig links vorbei und knallte die Kugel an die Latte (55.). Die Hausherren probierten es weiter, taten sich im letzten Drittel aber schwer.

Dresdens Trainer Markus Anfang musste um den Sieg bis in die Nachspielzeit bangen.

Cueto trifft abgefälscht - Broll hält Sieg fest

So brauchte man das Quäntchen Glück, als Joker Lukas Cueto einen Schuss von der Strafraumgrenze im Tor unterbrachte (76.). Mit gütiger Mithilfe von Verteidiger Leroy Kwadwo, der entscheidend abfälschte. Mit der zweitletzten Aktion des Spiels rettete SGD-Keeper Kevin Broll den Sieg, als er einen Kopfball von Zwarts von der Linie kratzte. Der Rest im ausverkauften Harbig-Stadion waren Erleichterung und Jubel. Gegen den direkten Konkurrenten Ulm kann Dresden am nächsten Spieltag einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machen. Und damit auch die Position von Markus Anfang festigen.

Dresden, hier Paul Will (li.) gegen Julian Guttau, musste bis zum Ende bangen.

cke