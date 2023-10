Fußball | 3. Liga Ärger beim Halleschen FC wegen Freiburg-Gastspiel am Dienstagabend Stand: 19.10.2023 11:20 Uhr

Es gibt Ansetzungen, da schüttelt man als neutraler Betrachter den Kopf. Der Hallesche FC muss an einem Dienstagabend die weiteste Anreise der Saison bestreiten, obwohl man fanfreundlichere Termine vorgeschlagen habe. Eine Nachfrage beim Deutschen Fußball-Bund blieb bisher erfolglos.

Ungünstiger kann man ein Nachholspiel nicht ansetzen, vorsichtig formuliert: Der Hallesche FC muss am Dienstagabend (Anstoß 19 Uhr), am 28. November, bei der U23 des SC Freiburg antreten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag (19.10.2023) mit. Die Partie war am vergangenen Wochenende abgesetzt worden, weil Freiburg eine U20-Auswahl-Abstellung hatte.

"Großes Unverständnis" beim Halleschen FC

Beim HFC stößt die Entscheidung des DFB, das Spiel mit der weitesten Anreise auf dieses Datum zu legen, auf "großes Unverständnis". Man habe sich intensiv bemüht, Terminvorschläge eingebracht, die zudem mit Freiburg teilweise bereits abgestimmt waren. Warum der DFB dennoch diesen für Fans absolut unschönen Termin festgelegt hat, bleibt sein Geheimnis.

Dazu kommt, dass die Saalestädter drei Tage später das nächste weite Auswärtsspiel bestreiten, bei der SpVgg Unterhaching. "Was bedeutet, dass in einem Zeitraum von nur fünf Tagen über 30 Busstunden zurückgelegt werden müssen. Diese straffe Abfolge wird als äußerst fanunfreundlich wahrgenommen", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

rei/pm