Fußball | Regionalliga Absage in Meuselwitz - Chemie Leipzig beim BFC gefordert Stand: 06.02.2024 12:31 Uhr

Der Platz auf der Glaserkuppe ist nicht spielbereit, der Nachholer des ZFC gegen Babelsberg muss erneut verlegt werden. Gespielt wird beim BFC Dynamo, wo Chemie Leipzig antritt. Wir zeigen die Partie im Livestream.

Weiter geht es mit den Absagen in der Regionalliga Nordost. Die für den Mittwoch vorgesehene Partie des ZFC Meuselwitz gegen den SV Babelsberg fällt aus. Wie der Nordostdeutsche Fußballverband mitteilte, muss das Duell wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausfallen. Bereits Mitte Dezember war die Partie des 18. Spieltages abgesagt worden. Die Meuselwitzer stecken in einer Ergebniskrise, haben zuletzt viermal mit einem Tor Unterschied verloren und sind mittlerweile auf den 13. Platz der immer noch schiefen Tabelle gerutscht. Die Babelsberger schielen mit 32 Punkten – zuletzt gab es ein 1:1 in Jena – immer noch nach oben, bei neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Greifswalder FC und zwei Spielen weniger.

Chemie Leipzig in Hohenschönhausen

Gespielt wird dagegen in Berlin, wo der BFC Dynamo die BSG Chemie Leipzig empfängt (19 Uhr im Livestream und Live-Ticker). Die Berliner hatte am vergangenen Sonntag bei noch ganz guten Platzbedingungen in Meuselwitz knapp mit 1:0 gewonnen. Und das ohne vier wichtige Spieler und ohne Cheftrainer Dirk Kunert, der gesperrt war. Gegen Chemie wird Torjäger Rufat Dadashov (13 Treffer) wieder zur Verfügung stehen, der 32-Jährige hat seine Gelbsperre abgebrummt. Gleiches gilt für Vasilios Dedisdis, der in Meuselwitz noch Gelb-Rot-gesperrt war. Die BSG blickt auf einen starken Auftritt gegen den FC Rot-Weiß Erfurt zurück. Einzig das späte 1:1-Ausgleichstor der Thüringer trübte den Gesamteindruck ein wenig.

rei