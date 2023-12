Fußball | 3. Liga 3. Liga: Ostduelle im Frühjahr genau terminiert Stand: 22.12.2023 16:48 Uhr

Halle gegen Aue, Erzgebirge gegen Dynamo, Dresden gegen den HFC. Drei Ostkracher stehen im Februar und März an. Der DFB hat diese nun genau terminiert.

Das Drittliga-Jahr startet mit einigen Highlights in Mitteldeutschland. Keine der drei Partien findet am Abend statt, zwei am Sonntag, eins am Samstag.

HFC gegen Aue am 11. Februar, Dynamo gegen FCE am Sonntagnachmittag

Der Hallesche FC, der auf einem Abstiegsplatz in die Winterpause geht, empfängt am Sonntag, den 11. Februar den FC Erzgebirge. Das Hinspiel entschied Aue mit 3:1 spät für sich. Die Chance zur Revanche hat die Ristic-Elf am 25. Spieltag um 13:30 Uhr.

Nur eine Woche später kommt am 26. Spieltag die SG Dynamo Dresden ins Erzgebirgsstadion. Am Sonntag, den 18. Februar wird um 16:30 angepfiffen. Das erste Duell ging übrigens mit 2:1 an die Anfang-Elf.

Am 28. Spieltag heißt es dann: Saale gegen Elbe. Dresden reist nach Halle. Anpfiff des Duells, was im Hinspiel beim Heimspielrekord mit 2:1 an die Sachsen ging, ist am Samstag, den 02. März um 14:00 Uhr.

