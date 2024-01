21 Sekunden entscheiden Dresden verliert unglücklich gegen Dortmund II Stand: 28.01.2024 21:42 Uhr

Was für ein Abend in Dresden: Trotz eines Sturmlaufs über mehr als 90 Minuten hat Dynamo Dresden eine bittere Heimpleite gegen Borussia Dortmund II kassiert.

Dynamo Dresden hat ein denkwürdiges Heimspiel gegen Borussia Dortmund II mit 1:2 verloren und damit den Sprung an die Tabellenspitze der 3. Liga verpasst. 21 Sekunden entschieden die Partie.

Die erste Hälfte gehörte von Beginn an Dynamo. Das Team von Markus Anfang machte über beide Außen viel Betrieb. Besonders Jakob Lemmer spielte mit den Dortmundern Katz und Maus. Die BVB-Abwehr hatte alle Hände und Füße voll zu tun. Ein Tor lag 45 Minuten lang in der Luft. Was fehlten, waren "nur" der letzte Pass und der Punch. voir dem Kasten. Die größte Gelegenheit bereitete Lemmer vor, der in den Lauf von Luca Herrmann spielte, aber der Mittelfeldmann scheiterte von halbrechts am linken Außenpfosten.

Dortmund nutzt einen Meier-Fehlpass

So weit so gut? Fast. Denn ein Dresdner patzte in der Defensive. Und so stand es trotz hochüberlegener 45 Dynamo-Minuten 0:1. Jonathan Meier passte von rechts nach hinten, wo sich der Dortmunder Rodney Elongo-Yombo die Kugel schnappte und Kevin Broll im zweiten Versuch überwand (23.).

0:1: SGD-Keeper Kevin Broll (re.) wird im zweiten Versuch bezwungen.

Die zweite Halbzeit begann mit einer Schrecksekunde, als BVB-Linksaußen James Butler nach Flanke des Ex-Hallensers Michael Eberwein an die Latte köpfte (47.). Dresden tat sich nun schwerer, der Verve der ersten 45 Minuten ging der Anfang-Elf zunächst ab. Vorne ließ sich Lemmer bei einem Konter den Ball noch vom starken ehemaligen Dresdner Franz Pfanne abluchsen (53.).

Joker Cueto bringt den Ausgleich

Als die SGD den Schwung zu verlieren schienen, brachte Markus Anfang mit Lucas Cueto und Markus Kutschke zwei Joker. Und gleich mit der ersten Aktion kam Cueto links durch, sein Zuspiel brachte Lemmer zwar nicht im Kasten unter, nötige aber immerhin Schlussmann Ostrzinski zu einem Eigentor (67.).

Dresden, hier Niklas Hauptmann (2. v. re.), machte immer wieder Druck.

Hauptmann vergibt - Bamba trifft im Gegenzug

Dresden blieb dran, nach Zuspiel von Lemmer jubelte Niklas Hauptmann fast schon, er traf aber nur den Innenpfosten und kam dann nicht mehr an den Ball. Die vergebene Megachance wurde postwendend bestraft. Der BVB konterte, profitierte von einem riskanten Zuspiel von Paul Will auf Lars Bünning, Bamba kam an den Ball und schlenzte die Kugel von der Strafraumgrenze ins SGD-Herz (87.). 21 Sekunden entschieden die Partie.

Stimmen zum Spiel

