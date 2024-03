Fußball | Testspiel 1. FC Magdeburg testet nach KSC-Debakel bei Union Berlin Stand: 19.03.2024 11:05 Uhr

Der 1. FC Magdeburg bekommt früher als erhofft die Gelegenheit, sich für das jüngste Debakel in der Liga zu rehabilitieren. Im Zuge der Länderspielpause testet das Team von Trainer Christian Titz bei Union Berlin.

Zweitligist 1. FC Magdeburg gastiert an diesem Donnerstag (21. März) zum Testspiel bei Bundesligist 1. FC Union Berlin. Die Partie im Stadion An der Alten Försterei in Berlin-Köpenick ist für 12 Uhr angesetzt, wie der FCU am Dienstag (19. März) mitteilte.

FCM in Karlsruhe historisch schlecht

Während die "Eisernen" am vergangenen Samstag ihr Bundesliga-Heimspiel mit 2:1 gegen Werder Bremen gewannen und sich damit den wohl größten Abstiegssorgen entledigten, kam der 1. FC Magdeburg tags darauf unter die Räder: Beim 0:7-Auswärtsdebakel gegen den Karlsruher SC kassierte der FCM die höchste Niederlage seiner noch jungen Zweitliga-Geschichte und muss den Blick in der Tabelle wieder nach unten richten. Aktuell hat das Team von Christian Titz nur noch drei Punkte Vorsprung auf auf den Relegationsplatz, den derzeit Hansa Rostock innehat.

Union besiegelte einst FCM-Abstieg

Das letzte Duell der beiden jetzigen Testkontrahenten gab es im Rahmen der Sommervorbereitung 2022. Damals gingen die Berliner mit 4:1 als Sieger vom Platz. Doch auch die letzten beiden Partien der insgesamt 42 Pflichtspiele zwischen Magdeburg und Union dürften noch in Erinnerung sein. In der Berliner Aufstiegssaison 2018/19 endete das Hinspiel 1:1, im Rückspiel kassierte der FCM am vorletzten Spieltag schließlich eine 0:3-Niederlage, womit der damalige Abstieg in die 3. Liga besiegelt war.

Weitere Testspiele

20. März: RB Leipzig U19 - FC Eilenburg

23. März, 13 Uhr: SG Handwerk Rabenstein - Chemnitzer FC

red