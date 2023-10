Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg testet japanischen Rechtsverteidiger Stand: 11.10.2023 10:10 Uhr

Holt sich der 1. FC Magdeburg noch einen Spieler für die rechte Seite? Derzeit trainiert an der Elbe ein Japaner mit niederländischer Erstliga-Erfahrung mit. Der 29-Jährige soll am Donnerstag in einem Testspiel zum Einsatz kommen.

Beim 1. FC Magdeburg trainiert in dieser Woche ein japanischer Außenbahnspieler. Wie der Verein auf "Instagram" bekannt gab, ist der Japaner Sai van Wermeskerken derzeit in Magdeburg und „hält sich in der Länderspielpause beim FCM fit“.

72 Spiele in der Eredivisie

Der 29-Jährige spielte zuletzt beim niederländischen Erstliga-Absteiger SC Cambuur und ist seit Sommer vereinslos. Der ehemalige U23-Nationalspieler Japans kann auf die Erfahrung von 72 Spielen in der höchsten niederländischen Liga blicken, für den PEC Zwolle, Cambuur und den FC Dordrecht spielte er zwischen 2019 und 2023 in der Eredivisie.

Probespieler spielt im Test gegen Braunschweig

Van Wermeskerken soll beim FCM nicht nur trainieren, er wird vermutlich auch im FCM-Testspiel am Donnerstag (12.10.2023) gegen Zweitliga-Konkurrent Braunschweig zum Einsatz kommen.

Beim FCM könnte der Japaner eine kostengünstige und erfahrene Alternative für Herbert Bockhorn auf der rechten Abwehrseite werden. Neben Bockhorn hat der FCM aktuell mit dem 20 Jahre jungen Eldin Dzogovic und dem 27-jährigen Tarek Chahed zwei Rechtverteidiger ohne große Zweitliga-Erfahrung im Kader.

