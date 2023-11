Remis nach 0:2-Rückstand Werder - Frankfurt: Eintracht kontert Borré und erkämpft sich Punkt Stand: 12.11.2023 19:26 Uhr

Eintracht Frankfurt kommt bei Werder Bremen nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück und geht mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause. Ansgar Knauff erlebt einen rabenschwarzen Abend, Rafael Borré beweist seine Torjäger-Qualitäten.

Eintracht Frankfurt hat sich am Sonntagabend mit einem verdienten Punktgewinn in die Länderspielpause verabschiedet. Die Hessen drehten bei Werder Bremen einen 0:2-Rückstand in ein 2:2 und blieben damit auch im vierten Auswärtsspiel innerhalb von zwei Wochen ungeschlagen.

Marvin Ducksch (45.+2) und die Frankfurter Leihgabe Rafael Borré (50.) trafen für Werder, Ellyes Skhiri (65.) und Hrvoje Smolcic (75.) schlugen für die Eintracht zurück.

Götze nur auf der Bank

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller, der erneut ohne den verletzten Abwehrchef Robin Koch auskommen musste, baute die Startelf im Vergleich zum glanzlosen Sieg in Helsinki auf drei Positionen um: Für Mario Götze, Niels Nkounkou und Eric Junior Dina Ebimbe rückten Tuta, Philipp Max und Ansgar Knauff ins Team.

An der Herangehensweise änderte sich nichts: Die Hessen versuchten das Spiel zu machen und waren wieder einmal vor allem über die rechte Seite aktiv. Die Eintracht wirkte zunächst konzentrierter und individuell stärker als die Werderaner. Viele nennenswerte Torchancen gab es jedoch erst einmal nicht.

Einen Versuch von Omar Marmoush blockte die Werder-Defensive ab (19.), einen sehenswerten Distanzschuss von Farès Chaibi lenkte Bremens Keeper Michael Zetterer gerade noch am Pfosten vorbei (45.).

Knauff schenkt Werder einen Elfmeter

Und Werder? Die Gastgeber, bei denen Frankfurts Europapokal-Held Borré neben Neu-Nationalspieler Ducksch im Sturm spielte, wurden erst in der Schlussphase der ersten Hälfte überhaupt mal gefährlich. Leonardo Bittencourt scheiterte zunächst knapp (35.), in der Nachspielzeit half dann Ansgar Knauff mit. Der U21-Nationalspieler ging nach einem Konter etwas zu naiv in einen Zweikampf und holte Jens Stage im Strafraum von den Beinen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ducksch zur schmeichelhaften Führung.

Borré schockt die Eintracht

In der Pause reagierte Trainer Toppmöller und brachte mit Götze und Dina Ebimbe für Chaibi und Buta zwei frische Kräfte für die Offensive. Die Eintracht kam mit Schwung aus der Kabine, dann folgte jedoch genau das, was viele erwartet oder befürchtet hatten. Borré, für den die Eintracht im Sommer keine Verwendung mehr hatte, bewies seine Torjäger-Qualitäten und erhöhte mit einem schönen Kopfball auf 2:0.

Die Eintracht wirkte kurz geschockt, hätte dann aber umgehend den Anschlusstreffer erzielen müssen. Nach einem frühen Ballgewinn und schönem Zuspiel von Dina Ebimbe stand Knauff plötzlich mutterseelenallein vor dem Bremer Tor. Statt den Ball jedoch einfach über die Linie zu drücken, ging sein Schuss in Richtung Tribünendach (55.). Eine Szene mit Symbolcharakter: Die Eintracht spielte nicht schlecht, in den entscheidenden Situationen fehlten bis dahin aber Genauigkeit, Abgeklärtheit oder schlicht Glück.

Skhiri und Smolcic treffen

Der vermeintliche gebrauchte Abend wurde dann aber tatsächlich noch einmal spannend. Skhiri brachte die Hessen mit seinem Treffer zurück ins Spiel und gab damit den Startschuss für eine Frankfurter Schlussoffensive. Die Eintracht wurde immer besser und belohnte sich dann wieder einmal nach einer Standardsituation. Marmoush bediente Tuta, der perfekt für Smolcic querlegte.

In der Schlussphase entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Marmoush (86.) und Götze (87.) vergaben den Lucky Punch für die Eintracht, auf der Gegenseite rettete Kevin Trapp mit einer sensationellen Parade gegen Ducksch (90.). Beide Teams hätten das Spiel gewinnen können, letztlich ging das Remis aber in Ordnung.