Transfer-Coup in der Tischtennis-Bundesliga Fulda-Maberzell verpflichtet Weltklassespieler Ovtcharov Stand: 05.03.2024 14:15 Uhr

Fulda-Maberzell hat sich für die kommende Saison namhaft verstärkt. Mit Dimitrij Ovtcharov soll es nicht mehr gegen den Abstieg, sondern um Titel gehen.

Von Jörn Perske

Tischtennis-Bundesligist TTC Fulda-Maberzell ist ein Transfer-Coup gelungen. Die Osthessen haben für die kommende Saison den Weltklasse-Spieler Dimitrij Ovtcharov verpflichtet. Der Klub stellte den in Kiew geborenen, langjährigen deutschen Nationalspieler am Dienstag vor.

Mit dem 35-jährigen Routinier will Fulda in der kommenden Saison ins Titelrennen eingreifen. Aktuell ist Fulda Tabellenvorletzter, spielte zuletzt nur gegen den Abstieg und profitierte beim vorzeitig gesicherten Klassenerhalt erneut vom Rückzug eines Konkurrenten.

"Anspruch, um Titel zu spielen"

"Es ist der Anspruch des Vereins und auch mein Anspruch, um Titel mitzuspielen", sagte Ovtcharov. "Ich bin extrem happy, dass dieser überraschende Wechsel geklappt hat. Ich hatte interessante Angebote aus China, Saudi-Arabien und Japan. Aber das wäre alles mit viel Reisen durch Zeitzonen verbunden gewesen. Fulda war der einzige Verein in Deutschland, der für mich ein spannendes und lukratives Angebot geschnürt hat."

Neben Ovtcharov kommt auch das Top-Talent Kao Cheng-Jui. Der 19-jährige Taiwanese ist aktuell die Nummer 31 der Welt. Die beiden Rechtshänder bekommen Verträge für eine Saison. Ovtcharov sagte über den jungen Asiaten: "Kao ist einer der talentiertesten Nachwuchsspieler weltweit. Er kann im Einzel und Doppel einer der besten Spieler der Liga hier werden."

Ovtcharov ist Nummer 15 der Welt

Ovtcharov ist die Nummer 15 der Welt und nach Dang Qiu (10./Borussia Düsseldorf) der am zweithöchsten geführte deutsche Nationalspieler. Im Jahr 2018 war Ovtcharov sogar mal die Nummer eins der Welt.

Im Laufe seiner Karriere hat er reihenweise Titel und Medaillen gesammelt. 2023 gewann er WM-Bronze im Doppel und 2021 Olympia-Silber im Team. Bei Olympischen Sommerspielen holte er insgesamt sechs Medaillen, darunter zweimal Einzel-Bronze (2021 und 2012).

Kurios: Ovtcharov spielt derzeit für zwei Klubs

In der Bundesliga spielte Ovtcharov in der Vorsaison für den TTC Neu-Ulm. Das Team zog sich dann aber aus der deutschen Eliteliga zurück. Dennoch ist er für den Klub noch in dieser Saison in der Champions League am Ball. Im Liga-Spielbetrieb ist er noch für den griechischen Meister Olympiacos SFP in Piräus aktiv. Die Regularien der Europäische Tischtennis-Union (ETTU) lassen das zu, wie aus einem Medienbericht hervorgeht.

Ovtcharov soll in der kommenden Saison an Position eins spielen. An Position zwei sollen sich der während dieser Saison verpflichtete taiwanesische Nationalspieler Chuang Chih-Yuan und Neuzugang Kao Cheng-Jui abwechseln. An Nummer drei wird dann Abwehr-Ass Ruwen Filus geführt und an Position vier Eigengewächs Fan Bo Meng - zwei weitere deutsche Nationalspieler.

Zwei Spieler verlassen Fulda

Wong Chun Ting wird Fulda derweil verlassen. Der aktuell als Nummer eins geführte Hongkong-Chinese konnte die in ihn gesetzten Erwartungen in dieser Saison nicht erfüllen und spielte wegen internationaler Einsätze seltener als angenommen. Auch der französische Nachwuchsspieler Thibault Poret wird gehen, wie der Verein mitteilte.

Ovtcharov hatte jüngst angekündigt, langfristig fürs deutsche Nationalteam zu planen. Nach der erfolgreichen Qualifikation mit der Mannschaft für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris will er seine Karriere mindestens noch weitere vier Jahre fortsetzen. "Ich möchte auf jeden Fall noch mal einen Zyklus durchziehen bis Los Angeles 2028. Es macht mir nach wie vor so viel Spaß zu spielen. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich an einem guten Tag jeden schlagen und mich noch verbessern kann."

Im Februar hatte Ovtcharov mit Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) und Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) bei der Team-WM in Busan (Südkorea) die Olympia-Qualifikation gesichert. Anschließend schied das Team durch ein 0:3 gegen Taiwan im Viertelfinale aus und kehrte erstmals seit 2016 ohne Medaille von einer Mannschafts-WM heim. Bei diesem Spiel zeigte auch Fulda-Neuzugang Kao Cheng-Jui sein Können, als er Franziska mit 3:1-Sätzen besiegte. Am Ende gab es für Taiwan Team-Bronze.

Team-Manager: "Nach oben keine Grenzen"

Ovtcharov ist nicht der erste Weltklasse-Spieler mit großer Zugkraft und Popularität, der in Fulda anheuert. In der Vergangenheit schlugen dort etwa auch die schwedischen Zelluloid-Artisten Jan-Ove Waldner (2005 bis 2012) und Jörgen Persson (2007/2008) auf.

Auch mit ihrer Hilfe spielte Fulda immer wieder um Titel. Zum großen Triumph reichte es aber nie. Viermal Vize im Pokal und dreimal Vize in der Meisterschaft stehen unter anderem in der Historie. Fulda als "Vizekusen" der Tischtennis-Bundesliga.

Mit Ovtcharov soll sich das in Fulda ändern, wie der Vorstand um Stefan Frauenholz und Johannes Hodes am Dienstag sagten. Team-Manager Frauenholz erklärte: Das Minimalziel sei ein Play-off-Platz. "Und dann gibt es nach oben keine Grenzen."