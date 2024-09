Tränen beim Ex-Trainer von Darmstadt 98 Tränen beim Ex-Trainer von Darmstadt 98: Emotionales Lieberknecht-Abschiedsvideo Stand: 03.09.2024 14:33 Uhr

Trainer Torsten Lieberknecht verabschiedet sich mit einem emotionalen Video von den Fans des SV Darmstadt 98. Er habe dem Club durch seinen Rücktritt den "größtmöglichen Impuls" geben wollen.

Zwei-, dreimal musste Torsten Lieberknecht kurz innehalten, seine Ausführungen pausieren. Offensichtlich in diesen Momenten, wie er auf einem Stuhl sitzend mit sich rang, wie er seine Gefühle versuchte einzufangen, wie er keine Träne aus den feuchten Augen kullern lassen wollte. In einem emotionalen Video verabschiedete sich der zurückgetretene Fußballtrainer am Dienstag von den Fans des SV Darmstadt 98.

"Ich möchte mich auf diesem Weg bei euch bedanken für eine unfassbare Zeit, die wir zusammen erlebt haben. Mit Höhen, dem Aufstieg in die erste Liga, aber auch Tiefen in den vergangenen Monaten." Er, Lieberknecht, habe trotzdem stets die Zuneigung des Anhangs gespürt. Am Sonntag hatte der Coach infolge der 0:4-Pleite bei der SV Elversberg dem Verein seinen Rücktritt angeboten, der Club nahm an.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

Lieberknecht wollte "den größtmöglichen Impuls" setzen

"Wäre der Maßstab eure Fankultur, das Bölle, die Mitarbeiter, die Stadt Darmstadt und die Menschen in Darmstadt wäre meine Zeit hier ewig", sagte Lieberknecht, doch in diesem vermaledeiten Fußballgeschäfte gelten eben die oft zitierten eigenen Gesetze. Die da wären: "Punkte, Siege und Niederlagen."

Von Letzteren gab es in den vergangenen zwölf Monaten schlicht viel zu viele. "Deshalb habe ich mich entschlossen, den größtmöglichen Impuls zu setzen und den Weg freizumachen für einen neuen Trainer. Um euch und der Mannschaft den Erfolg zurückzugeben, den ihr verdient habt."

Sehr persönliche Worte

Sein dreieinhalb-minütiges Statement beschloss Lieberknecht mit sehr persönlichen Worten an die Fans: "Behaltet mich als Menschen, als Trainer in Erinnerung, der von Tag eins an die Lilien gelebt hat mit voller Identifikation und mit vollem Herzen. Behaltet mich im Herzen als jemanden, der den Verein wahrgenommen hat als etwas ganz Besonderes, der aus Tradition tatsächlich anders ist."

Die Lilien seien nun zwar nicht mehr seine sportliche Heimat, "aber Darmstadt ist unsere Heimat als Familie geworden. Tschau, eure Torsten." Lieberknechts Stimme brach weg, er stand auf - und es kullerten doch noch Tränen über sein Gesicht.