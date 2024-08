Tischtennis Tischtennis: Juliane Wolf kämpft bei Paralympics um Gold Stand: 29.08.2024 19:48 Uhr

Finale! Die Hessin Juliane Wolf hat bei den Paralympics mit ihrer Partnerin Stephanie Grebe das Halbfinale im Tischtennis-Doppel gewonnen und kämpft nun um Gold.

Das Tischtennis-Doppel Juliane Wolf und Stephanie Grebe kämpft bei den Paralympics um die Goldmedaille. Die Frankfurterin Wolf und Grebe gewannen in Paris gegen die favorisierten Norwegerinnen Merethe Tveiten und Aida Husic Dahlen in einer hochklassigen Partie mit 3:2 und stehen am Freitag (20.00 Uhr) in der Pariser Messehalle im Finale. Gegner sind die Chinesinnen Huang Wenjuan und Jin Yucheng.

Für Wolf wäre es die erste Goldmeidaille bei den Paralympischen Spielen. Bislang gewann die hochdekorierte Sportlerin 2022 bei der Weltmeisterschaft im Doppel Silber, ebenso bei der WM 2014 mit der Mannschaft. Dazu kommen neun EM-Medaillen. Zuletzt gab es bei der Para-Tischtennis-EM Bronze im Einzel und Silber im Doppel.