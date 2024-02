Tischtennis-Bundesliga Tischtennis-Bundesliga: Mainzer Rückzug beschert Fulda-Maberzell den Klassenerhalt Stand: 27.02.2024 06:55 Uhr

Der TTC Fulda-Maberzell steht aktuell auf dem letzten Tabellenplatz der Tischtennis-Bundesliga, kann sich aber trotzdem auf eine weitere Saison im Oberhaus freuen.

Der TTC Fulda-Maberzell muss sich keine Gedanken mehr um den sportlichen Klassenerhalt in der Tischtennis-Bundesliga machen. Der FSV Mainz 05 gab am Wochenende wie erwartet seinen Verzicht auf eine Lizenz für die kommende Saison bekannt - "unabhängig von einer möglichen sportlichen Qualifikation", wie es auf der Vereinshomepage hieß.

Weil in der laufenden Saison ohnehin nur elf statt der vorgesehen zwölf Teams in der ersten Liga spielen, wird es keine sportlichen Absteiger aus dem Oberhaus geben. Mainz ist aktuell Vorletzter, Fulda belegt den letzten Tabellenplatz - unter anderem, weil man das direkte Duell gegen die Rheinhessen vor zwei Wochen verloren hatte.

TTC OE Bad Homburg träumt von Bundesliga-Rückkehr

Im vergangenen Jahr hatte Mainz die Klasse nur gehalten, weil kein Zweitligist eine Lizenz für die Bundesliga beantragt hatte. Das ist dieses Mal anders: Als Anwärter auf den Platz der Mainzer und die freie "Planstelle" in der höchsten Klasse gelten in der 2. Liga vor Fristablauf für Lizenzbewerbungen am Monatsende Spitzenreiter Borussia Dortmund und der zweitplatzierte TTC OE Bad Homburg. Schafft der Verein aus Ober-Erlenbach die Rückkehr in die Bundesliga, würden wieder zwei hessische Teams im Tischtennis-Oberhaus spielen.