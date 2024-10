"Das wird ein Kampf" SV Darmstadt 98 in Gefahr – Fernie schärft die Sinne: "Wird ein Kampf" Stand: 10.10.2024 10:34 Uhr

Der SV Darmstadt 98 ruft nun auch offiziell den Abstiegskampf aus. Sportdirektor Paul Fernie beendet die Zeit der Träumereien und bittet um Geduld. Für die Lilien geht es in dieser Saison um einen Neuanfang.

Der SV Darmstadt 98 nutzt die Länderspielpause, um ein paar Dinge geradezurücken. Trainer Florian Kohfeldt strich kurzfristig die sonst üblichen Tage zum Durchschnaufen und ließ sein Team ordentlich schwitzen. Sein Ziel: den Fitnessrückstand aufholen. Sportdirektor Paul Fernie zog in einem vereinseigenen Interview ein Zwischenfazit und stimmte alle Beteiligten auf schwierige Monate ein. Sein Ziel: Sinne schärfen.

"Diese Spielzeit wird ein Kampf und dem müssen wir uns stellen", betonte Fernie und stellte klar, dass die aktuelle Saison bestenfalls eine Übergangssaison werde. Die Lilien müssen sich nach dem Absturz aus der Bundesliga und der Bruchlandung im Tabellenkeller der 2. Liga erst einmal wieder sammeln und stabilisieren. "Das funktioniert nur, wenn wir die Gegenwart so annehmen, wie sie ist." Und diese Gegenwart heißt Abstiegskampf.

Fernie warnt vor Rückschlägen

Die Lilien haben sich nach einem Punkt aus den ersten vier Spielen und der folgerichtigen Trennung von Torsten Lieberknecht unter dem neuen Coach Florian Kohfeldt zwar gefangen und in den vergangenen vier Partien immerhin fünf Zähler geholt. Tabellenplatz 16 bietet aber noch immer allerlei Anlass für Sorgen. Für Darmstadt 98 geht es aktuell vordergründig darum, den Super-GAU zu verhindern und den Klassenerhalt zu schaffen. Alles andere ist ein Bonus.

Ein Platz im gesicherten Mittelfeld, das ist zu hören, wäre für die Südhessen schon ein großer Erfolg. Dass es auf dem Weg dorthin, der ohnehin nicht leicht wird, immer wieder Probleme und Rückschläge geben kann, muss jedem klar sein. Es geht nun darum, "dass wir uns Schritt für Schritt ins Mittelfeld der Tabelle und weg von der Gefahrenzone bewegen wollen", betonte Fernie. Und das "in dem Wissen, dass eine Entwicklung nie geradlinig verläuft".

Lilien hoffen auf Verständnis der Fans

Heißt: Darmstadt 98, als Bundesliga-Absteiger eigentlich mit anderen und größeren Ambitionen gestartet, richtet sich auf eine sehr schwierige Saison und womöglich noch einige Monate in der Abstiegszone ein. Die Erwartungshaltung im Verein hat sich geändert, genau das muss nun auch noch im Umfeld und bei den Fans ankommen. "Wir befinden uns mitten in einem Change-Prozess", beschrieb Fernie die neue Darmstädter Welt in schönster Moderner-Fußball-Sprache und ergänzte: "Ein Change-Prozess ist immer herausfordernd."

Die Lilien arbeiten nach einem misslungenen Saisonauftakt weiter an einem Neuanfang und hoffen dabei auf Verständnis und Unterstützung von den Rängen. Die Zeit der Träumereien ist vorbei, es geht jetzt um Bewältigung der harten Realität. "Diese Saison wird eine Entwicklungssaison, die uns auf die Zukunft vorbereitet", so Fernie. Und diese soll weiterhin in der 2. Liga liegen. Darum geht es jetzt, nicht mehr und nicht weniger.