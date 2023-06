Im TV und im Livestream So überträgt der hr den Ironman 2023 in Frankfurt Stand: 28.06.2023 14:31 Uhr

Mehr als neun Stunden Ironman Frankfurt live: Wenn am Sonntag der längste Tag des Jahres in Hessen ansteht, ist der Hessische Rundfunk vom Start bis zum Ziel dabei - sowohl im TV als auch im Stream.

Ironman pur - und das live! Wenn am Sonntag, 2. Juli, das Rennen rund um Frankfurt steigt, ist der Hessische Rundfunk mittendrin. Mehr als neun Stunden lang gibt es dann Triathlon satt. Die Live-Übertragung startet um 6.15 Uhr sowohl im Fernsehen als auch im Stream auf hessenschau.de und bei Youtube. Die ganze Sendung geht bis 15.45 Uhr.

Moderiert wird die Übertragung von Ralf Scholt, Kommentator ist Dirk Froberg. Als Experte ist auch in diesem Jahr wieder Sebastian Kienle dabei. Kienle konnte 2014 die Ironman-WM auf Hawaii gewinnen, in Frankfurt war er gleich dreimal erfolgreich: 2014, 2016 und 2017. Auf hessenschau.de gibt es zudem einen Live-Ticker, Zusammenfassungen des Rennens gibt es unter anderem in der hessenschau ab 19.30 Uhr.

Sie haben Fragen? Her damit!

Auch Sie können Teil der Sendung sein. Wenn Sie Fragen zum Rennen oder technischen Dingen, Anmerkungen oder einfach Beobachtungen haben, können Sie sich direkt an uns wenden. Unser Netman Sebastian Rieth wird ihre Fragen sortieren und dann direkt weiterleiten. Sie können uns ganz leicht per Whatsapp (0162-2405264) erreichen. Im Youtube-Livestream können Sie zudem einfach in die Kommentarfunktion schreiben.