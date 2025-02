Frankfurter bereit für den großen Wurf Rugby-Ass Anton Segner hat die mystischen All Blacks im Visier Stand: 13.02.2025 10:21 Uhr

Das Frankfurter Ausnahmetalent Anton Segner startet in Neuseeland in eine weitere Rugby-Saison. Sein Ziel bleibt: einmal das Trikot der mystischen All Blacks zu tragen. Und dieses Ziel ist mittlerweile ganz nah.

Die Mannschafts-Aufstellung der Auckland Blues, dem Rugby-Team aus der Hauptstadt Neuseelands, liest sich für die erste Partie der neuen Saison wie eine halbe Weltauswahl. Neben Spielern wie Beauden Barrett, zweimaliger Welt-Rugby-Spieler des Jahres und Weltmeister von 2015, stehen noch weitere Akteure der neuseeländischen Nationalmannschaft wie Rieko Ioane und Mark Tele'a in der Start-Aufstellung des Teams - und dazu das Frankfurter Rugby-Ass Anton Segner.

Der 23-Jährige, der als Teenager ans andere Ende der Welt zog, um seinen Traum vom Rugby-Profi zu verwirklichen, geht in sein nächstes Jahr bei den Blues und kommt damit seinem großen Traum von den All Blacks immer näher. Segner, geboren und aufgewachsen in Frankfurt, ist nach acht Jahren in Neuseeland mittlerweile für das mystische Nationalteam spielberechtigt und hat das schwarze Trikot mit dem Silberfarn fest im Blick.

Segner: "Habe noch einen Haufen Arbeit vor mir"

"Für die All Blacks zu spielen, ist der nächste Schritt", sagt Segner forsch im Gespräch mit dem hr-sport in seiner Heimat in Auckland. "Aber erst einmal will ich Stammspieler bei den Blues werden und Woche für Woche Leistung bringen." Sein Startelf-Einsatz am Wochenende beim ersten Saisonspiel zeigt dabei: Diesen Schritt könnte das hessische Ausnahmetalent gerade gehen, vielleicht folgen dann auch bald die All Blacks. "Ich habe noch einen Haufen Arbeit vor mir. Aber die Herausforderung ist das, was ich schon mein Leben lang liebe."

Einen Plan B hat der Frankfurter aber auch. "Ich habe noch bis Mitte 2026 einen Vertrag bei den Blues. Wenn ich es bis dahin geschafft habe, wäre das ein Traum, der wahr werden würde", so Segner mit Blick auf eine Nominierung für die All Blacks. "Aber Neuseeland ist nicht das einzige Land auf der Welt, wo Rugby gespielt wird. Frankreich oder England sind auch attraktiv."

Saisonstart am Samstag

Daran möchte Segner aktuell aber nicht denken, der Fokus liegt voll auf dem Saisonstart mit den Blues am Samstag gegen die Chiefs aus dem nahe gelegenen Hamilton. Und wenn der Frankfurter weiter seine Leistung bringt, könnte es bald auch etwas werden mit einem Einsatz für die All Blacks.

Eine Sache, die dann anstehen würde, ist für den 23-Jährigen aber nichts Neues mehr: der Haka, der Maori-Kriegstanz, den die neuseeländische Nationalmannschaft immer vor dem Spiel im Angesicht der gegnerischen Mannschaft aufführt. Denn: Auch die Blues zelebrieren diese Kultur vor dem Spiel. "Hier bei den Blues ist der Haka ziemlich lang", sagt Segner mit einem Lächeln im Gesicht.

Bedeutet: Volle Konzentration, das nichts schiefgeht. Aber beim Frankfurter Rugby-Ass Anton Segner geht in der Karriere sowieso aktuell nicht wirklich was schief. Was aus dem Wunschziel All-Blacks-Nominierung bald tatsächlich Wirklichkeit werden könnte.